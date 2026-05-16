Ci sono certe partite tedesche che sembrano uscite da un film di provincia. Lo stadio pieno, la gente con la sciarpa stretta al collo, uno che mangia il wurstel nervosamente sugli spalti e novanta minuti che decidono se la stagione la ricordi con affetto, oppure con quei rimpianti che ti restano attaccati addosso tutta l’estate. Domenica 17 maggio alle ore 15:30, al Rudolf Harbig Stadion, Dynamo Dresda e Holstein Kiel si affrontano in una gara che mette insieme tensione, malinconia e voglia di chiudere bene davanti al proprio pubblico. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI DYNAMO DRESDA-KIEL CLICCA SU BET365.

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Dove vedere Dynamo Dresda-Kiel in diretta TV ed in streaming LIVE

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Il momento delle due squadre

La Dynamo Dresda arriva a questo appuntamento con una stagione vissuta tra alti e bassi, ma anche con la sensazione di poter ancora regalare qualcosa al proprio pubblico. Nelle ultime dieci gare la squadra ha trovato cinque vittorie, dimostrando di avere qualità offensive importanti soprattutto nelle partite casalinghe. Il problema, però, resta l’equilibrio difensivo: il Dresda segna tanto ma concede spesso situazioni evitabili, e questo ha impedito alla squadra di trovare continuità piena durante tutto il campionato. In casa, però, l’atmosfera del Rudolf Harbig Stadion riesce spesso a trascinare i giocatori oltre i propri limiti, soprattutto in partite emotivamente pesanti come questa. Vermeij continua a essere il punto di riferimento offensivo, mentre Hauptmann e Bobzien stanno garantendo qualità e inserimenti negli ultimi metri.

L’Holstein Kiel arriva invece con una classifica leggermente migliore e con numeri recenti piuttosto solidi lontano da casa. La squadra di Tim Walter ha vinto tre trasferte consecutive prima del ko contro il Magdeburgo e continua a mostrare una buona organizzazione offensiva. Il Kiel non domina sempre le partite, ma sa essere estremamente fastidioso quando trova campo aperto e ritmo. Inoltre, i precedenti recenti sorridono chiaramente agli ospiti: l’Holstein è infatti imbattuto da sei partite contro la Dynamo Dresda, con cinque vittorie e un pareggio. Un dato che inevitabilmente pesa anche a livello psicologico in vista di questa sfida.

Le probabili formazioni di Dynamo Dresda-Holstein Kiel

La Dynamo Dresda dovrebbe schierarsi con il 4-2-3-1, affidandosi alla qualità offensiva di Hauptmann e Bobzien alle spalle di Vermeij. A centrocampo Wagner e Amoako avranno il compito di dare equilibrio e intensità alla manovra.

L’Holstein Kiel dovrebbe invece rispondere con il 4-5-1. Walter punta sulla mobilità di Harres come unico riferimento offensivo, supportato dagli inserimenti di Kapralik e Therkelsen sulle corsie.

Dynamo Dresda (4-2-3-1): Schreiber; Sterner, Keller, Boeder, Rossipal; Wagner, Amoako; Ceka, Hauptmann, Bobzien; Vermeij.

Holstein Kiel (4-5-1): Weiner; Rosenboom, Zec, Nekic, Ivezic; Kapralik, Tohumcu, Meffert, Davidsen, Therkelsen; Harres.

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