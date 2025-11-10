Eagles-Packers: dove vedere la NFL in Tv e in Streaming LIVE

Segui Eagles-Packers: info partita, i probabili quintetti, dove seguire la NFL in Streaming e in Diretta TV gratis su Bet365

La settimana 10 della NFL si chiude col botto: Green Bay Packers e Philadelphia Eagles si sfidano nel gelo storico del Lambeau Field, in una partita che promette scintille. Due squadre con filosofie opposte, due quarterback in cerca di conferme e una rivalità che torna a infiammarsi sotto i riflettori del Monday Night Football. Scopri come seguire la sfida di NFL Eagles-Packers GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365.

Qui Eagles — Gli Eagles stanno volando alto dopo la vittoria per 38-20 sui Giants, la seconda consecutiva.L’attacco di Jalen Hurts ha mostrato equilibrio e potenza: 427 yard totali, con 276 su corsa e cinque touchdown.

La difesa, pur concedendo qualche big play, è riuscita a mantenere ritmo e intensità, riportando fiducia a un gruppo che vuole blindare la vetta della NFC East. Con 4 successi negli ultimi 5 scontri diretti contro Green Bay, Philadelphia arriva a questo appuntamento con lo status di favorita “silenziosa”.

Qui Packers — Dall’altra parte, i Packers hanno ancora l’amaro in bocca dopo la sconfitta interna per 16-13 contro i Panthers. La squadra di Jordan Love ha mostrato buoni numeri offensivi (369 yard totali, di cui 265 aeree), ma ha pagato care le distrazioni nei momenti chiave.

Nonostante il passo falso, Green Bay resta una squadra solida in casa: 7 vittorie nelle ultime 10 partite al Lambeau Field, e un rendimento difensivo di tutto rispetto (solo 16.2 punti concessi in media). Davanti al proprio pubblico, i Packers vogliono rilanciarsi – e le quote sulla Moneyline li vedono leggermente favoriti.

