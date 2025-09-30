derbyderbyderby streaming Efes-Maccabi, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

L'EuroLega in streaming gratis

Efes-Maccabi, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Efes-Maccabi, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis - immagine 1
I turchi partono favoriti grazie a un roster tra i più forti d’Europa, con giocatori esperti e ben coordinati. Gli israeliani, invece, dopo una stagione scorsa altalenante, non sembrano aver fatto progressi significativi durante l’estate
Stefano Sorce
Stefano Sorce

La nuova stagione di Eurolega parte con un match che promette spettacolo e grande intensità. Martedì 30 settembre 2025 alle ore 19:45, la Sinan Erdem Dome di Istanbul ospiterà Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv. I padroni di casa puntano a imporre il loro gioco fisico e organizzato, mentre gli israeliani cercheranno di sorprendere con velocità e precisione dall’arco. Vuoi vivere l’atmosfera della Sinan Erdem Dome come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Anadolu Efes-Maccabi Tel AvivGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv in diretta TV e in streaming LIVE

—  

La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida dell’Eurolega direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv in diretta live.

Efes-Maccabi, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis- immagine 2

ISTANBUL, TURCHIA - 21 SETTEMBRE: Ercan Osmani, #24, posa durante il Media Day EuroLeague 2025/2026 dell’Anadolu Efes Istanbul il 21 settembre 2025 a Istanbul, Turchia. (Foto di Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il momento delle due squadre

—  

Anadolu Efes si presenta con un roster consolidato e profondo, pronto a sfruttare l’esperienza dei leader Larkin, Loyd, Weiler-Babb, Cordinier, Dozier e Osmani. Nelle ultime apparizioni pre-stagionali, la squadra ha mostrato qualche incertezza, vincendo 2 delle ultime 5 partite e segnando meno del solito, ma la solidità sotto canestro resta un punto di forza. Il pubblico di casa potrà spingere i propri beniamini a ritrovare ritmo e fiducia sin dalle prime battute.

Maccabi Tel Aviv arriva a Istanbul con un collettivo giovane e dinamico, capace di segnare punti rapidamente dall’arco e con un gioco perimetrale molto preciso. Nonostante un’estate di cambiamenti, con partenze importanti come Jokubaitis, Rivero e Randolph, gli israeliani hanno inserito innesti di qualità come Brissett e Walker, confermando comunque la leadership di Hoard. La squadra può sorprendere, ma contro un Efes esperto e completo parte sfavorita.

I probabili quintetti base di Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv

—  

Anadolu Efes: Larkin, Loyd, Dozier, Cordinier, Osmani. Allenatore: Kokoskov.

Maccabi Tel Aviv: Leaf, Brissett, Hoard, Dowtin, Walker . Allenatore: Kattash.

Leggi anche
EuroLega, Dubai-Partizan: diretta tv e streaming LIVE del match
Hapoel-Barcellona: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE

© RIPRODUZIONE RISERVATA