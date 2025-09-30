Efes-Maccabi, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

I turchi partono favoriti grazie a un roster tra i più forti d’Europa, con giocatori esperti e ben coordinati. Gli israeliani, invece, dopo una stagione scorsa altalenante, non sembrano aver fatto progressi significativi durante l’estate

Stefano Sorce 30 settembre - 12:22

La nuova stagione di Eurolega parte con un match che promette spettacolo e grande intensità. Martedì 30 settembre 2025 alle ore 19:45, la Sinan Erdem Dome di Istanbul ospiterà Anadolu Efes e Maccabi Tel Aviv. I padroni di casa puntano a imporre il loro gioco fisico e organizzato, mentre gli israeliani cercheranno di sorprendere con velocità e precisione dall’arco. Vuoi vivere l’atmosfera della Sinan Erdem Dome come se fossi sugli spalti? Con Bet365 puoi seguire Anadolu Efes-Maccabi Tel AvivGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

ISTANBUL, TURCHIA - 21 SETTEMBRE: Ercan Osmani, #24, posa durante il Media Day EuroLeague 2025/2026 dell’Anadolu Efes Istanbul il 21 settembre 2025 a Istanbul, Turchia. (Foto di Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images)

Il momento delle due squadre — Anadolu Efes si presenta con un roster consolidato e profondo, pronto a sfruttare l’esperienza dei leader Larkin, Loyd, Weiler-Babb, Cordinier, Dozier e Osmani. Nelle ultime apparizioni pre-stagionali, la squadra ha mostrato qualche incertezza, vincendo 2 delle ultime 5 partite e segnando meno del solito, ma la solidità sotto canestro resta un punto di forza. Il pubblico di casa potrà spingere i propri beniamini a ritrovare ritmo e fiducia sin dalle prime battute.

Maccabi Tel Aviv arriva a Istanbul con un collettivo giovane e dinamico, capace di segnare punti rapidamente dall’arco e con un gioco perimetrale molto preciso. Nonostante un’estate di cambiamenti, con partenze importanti come Jokubaitis, Rivero e Randolph, gli israeliani hanno inserito innesti di qualità come Brissett e Walker, confermando comunque la leadership di Hoard. La squadra può sorprendere, ma contro un Efes esperto e completo parte sfavorita.

I probabili quintetti base di Anadolu Efes-Maccabi Tel Aviv — Anadolu Efes: Larkin, Loyd, Dozier, Cordinier, Osmani. Allenatore: Kokoskov.

Maccabi Tel Aviv: Leaf, Brissett, Hoard, Dowtin, Walker . Allenatore: Kattash.