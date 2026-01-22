Efes-Olympiakos: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Giovedì 22 gennaio alle 18:30, alla Basketball Development Centre, l’Anadolu Efes ospita l’Olympiacos BC in uno dei confronti più attesi del turno di Eurolega. Due squadre con identità molto definite, abituate a competere ai massimi livelli europei, si affrontano in una gara che può pesare in modo significativo nella corsa alle prime posizioni della classifica.
Qui Efes—
L’Efes di coach Ergin Ataman punta su talento, creazione dal palleggio e soluzioni perimetrali, con un attacco che viaggia vicino agli 80 punti di media. Il motore offensivo resta Shane Larkin, capace di accendere la partita in pochi possessi e di creare vantaggi costanti per sé e per i compagni. Attorno a lui, Weiler-Babb garantisce equilibrio e pressione difensiva, mentre Cordinier e Lloyd aggiungono atletismo e punti rapidi. Osmani completa il quintetto con energia e presenza fisica.
Qui Olympiakos—
L’Olympiacos di Bartzokas rappresenta invece una delle squadre più strutturate e solide dell’intera competizione. I greci combinano un attacco altamente efficiente a una difesa organizzata e fisica, costruendo le proprie vittorie sul controllo del ritmo e sulla qualità delle esecuzioni. Sasha Vezenkov è il riferimento assoluto, un’arma offensiva completa capace di incidere in ogni zona del campo, supportato da un backcourt esperto con Walkup e Dorsey e dalla presenza sotto canestro di Milutinov.
