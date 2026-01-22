Efes-Olympiakos: dove vedere l’Eurolega in Streaming e in TV

Efes-Olympiakos: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis dell'Eurolega su Sisal, GoldBet e Lottomatica

22 gennaio

Giovedì 22 gennaio alle 18:30, alla Basketball Development Centre, l’Anadolu Efes ospita l’Olympiacos BC in uno dei confronti più attesi del turno di Eurolega. Due squadre con identità molto definite, abituate a competere ai massimi livelli europei, si affrontano in una gara che può pesare in modo significativo nella corsa alle prime posizioni della classifica.

Qui Efes — L’Efes di coach Ergin Ataman punta su talento, creazione dal palleggio e soluzioni perimetrali, con un attacco che viaggia vicino agli 80 punti di media. Il motore offensivo resta Shane Larkin, capace di accendere la partita in pochi possessi e di creare vantaggi costanti per sé e per i compagni. Attorno a lui, Weiler-Babb garantisce equilibrio e pressione difensiva, mentre Cordinier e Lloyd aggiungono atletismo e punti rapidi. Osmani completa il quintetto con energia e presenza fisica.

Qui Olympiakos — L’Olympiacos di Bartzokas rappresenta invece una delle squadre più strutturate e solide dell’intera competizione. I greci combinano un attacco altamente efficiente a una difesa organizzata e fisica, costruendo le proprie vittorie sul controllo del ritmo e sulla qualità delle esecuzioni. Sasha Vezenkov è il riferimento assoluto, un’arma offensiva completa capace di incidere in ogni zona del campo, supportato da un backcourt esperto con Walkup e Dorsey e dalla presenza sotto canestro di Milutinov.

