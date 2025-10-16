Efes-Panathinaikos, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La partita potrà essere seguita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: ecco una guida completa per prepararsi al big match di EuroLega.

Lorenzo Maria Napolitano 16 ottobre 2025 (modifica il 16 ottobre 2025 | 19:32)

Domani, 17 ottobre, alle 19:30 scendono in campo Efes e Panathinaikos, due squadre ricche di storia che vogliono essere protagoniste anche di questa stagione di EuroLega. Guarda ora la sfida tra Efes e Panathinaikos e tanti altri big match della massima competizione inerente la palla a spicchi GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

EuroLega, Efes-Panathinaikos: diretta tv e streaming live del match — La visione della diretta è disponibile gratuitamente per gli utenti registrati: con la creazione di un nuovo conto attraverso il link dedicato e un deposito iniziale di almeno 5 euro, Bet365 offre l’accesso al proprio ampio palinsesto sportivo e a un pacchetto di statistiche in tempo reale, pensato per seguire nel dettaglio l’andamento delle squadre e dei giocatori.

Clicca sull'immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli aventi in streaming su Bet365.

Segui la grande sfida di Eurolega tra Efes e Panathinaikos dove vuoi, direttamente dal tuo dispositivo. Con l’attivazione di un conto Bet365 potrai accedere alla diretta streaming gratuita del match e vivere tutte le emozioni del basket europeo in tempo reale.

Per accedere allo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere al proprio conto Bet365;

Avere un saldo attivo o aver effettuato una scommessa nelle ultime 24 ore;

Cercare “Stella Rossa-Real Madrid” nella sezione Live Streaming.

Il momento di forma delle due squadre — L'Anadolu Efes, al momento, nel massimo campionato europeo, ha collezionato due vittorie e due sconfitte, guadagnandosi così la decima posizione. Alla sfida contro il Pana ci arriva reduce dalla convincente, per quanto sofferta, vittoria contro l'Olympiakos, strappata per una manciata di punti (78-82).

Il Panathinaikos, invece, ha iniziato a velocità più spedita la competizione. Infatti, rientra nel ristretto novero di squadre che hanno vinto tre partite e persa soltanto una. Nessuno in EuroLega ha inanellato quattro vittorie, tant'è che il Pana è al momento sesto semplicemente per una questione relativa la differenza punti fatti/subiti.

Visualizza questo post su Instagram

I probabili quintetti di Stella Rossa-Real Madrid — I due coach dovrebbero confermare le scelte delle ultime sfide. Entrambe le squadre sono reduci da convincenti vittorie e per non perdere di vista i gradini più alti della classifica è necessario conquistare una vittoria. I due team fanno soprattuto leva su una difesa solida ed organizzata, dunque non c'è dubbio che sarà una sfida punto a punto.

Efes: Cordinier, Osmani, Papagiannis, Larkin, Weiler-Babb.

Panathinaikos: Osman, Toliopoulos, Hernangomez, Shorts, Nunn.

Non perdere il fascino dell'EuroLega, la principale competizione di basket europeo, soprattutto i big match come questo: segui Efes-Panathinaikos IN DIRETTA STREAMING GRATIS SU BET365.