Egitto-Nigeria: la finale per il 3° posto della Coppa d’Africa in Streaming e TV

Egitto-Nigeria: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Coppa d'Africa 1 su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 15 gennaio 2026 (modifica il 17 gennaio 2026 | 15:56)

Egitto e Nigeria si ritrovano una di fronte all’altra nella sfida per il terzo posto della Coppa d’Africa 2025, un incrocio che profuma di grande calcio africano e di rivalità storica. A Casablanca va in scena una gara di orgoglio, qualità e prestigio, tra due nazionali che arrivano qui dopo aver sfiorato l’atto conclusivo.

I Faraoni hanno costruito il loro cammino su equilibrio e solidità, fermandosi solo in semifinale dopo una battaglia tattica che ha premiato il Senegal. Le Super Aquile, invece, hanno visto svanire il sogno finale soltanto ai rigori, al termine di una semifinale durissima contro il Marocco. Due percorsi diversi, stessa ambizione: chiudere il torneo sul podio e lanciare un segnale forte al continente.

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Egitto-Nigeria:

Egitto-Nigeria: dove vedere la Coppa d'Africa 1 in Streaming e in Tv — EGITTO NIGERIA COPPA D'AFRICA 1 DIRETTA TV STREAMING GRATIS LIVE - La diretta del match è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati su Sisal, GoldBet e Lottomatica: aprendo un nuovo conto gioco tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 10 euro, potrai accedere a tutti i match del palinsesto, oltre a dati e statistiche in tempo reale su squadre e giocatori. Con l’attivazione del conto, è possibile guardare la sfida di Egitto-Nigeria in Diretta Live comodamente da casa o dal proprio dispositivo mobile, ovunque ci si trovi.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Hai tre alternative per guardare in streaming gratis Egitto-Nigeria: