Eibar-Andorra: dove vedere la B spagnola in diretta tv ed in streaming LIVE

Gli ospiti neopromossi sono tra le più giovani squadre della categoria ed hanno iniziato bene con 7 punti in tre gare. La squadra di casa, ferma a quota 4 e reduce dal ko con l’Huesca, deve anche fare i conti con la squalifica pesante di Arbilla.

Il quarto turno della regular season di La Liga 2 propone un match di grande interesse a Ipurua: SD Eibar ospita l'FC Andorra in una sfida che potrebbe già dare indicazioni importanti sulle ambizioni di entrambe le squadre in questo primo scorcio di stagione. L'Eibar occupa al momento la 12esima posizione con 4 punti in tre gare (1 vittoria, 1 pareggio, 1 sconfitta), mentre l'Andorra occupa la quarta posizione con 7 punti nelle stesse partite.

Dove vedere Eibar-Andorra in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Eibar-Andorra in programma lunedì 8 settembre alle ore 20.30. La sfida tra le due formazioni spagnole non sarà visibile in diretta tv, poiché nessuna emittente ha acquisito i diritti per trasmettere la seconda divisione. Tuttavia, la partita tra Eibar e Andorra sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Il momento delle due squadre — I baschi hanno alternato risultati positivi a passi falsi: il 22 agosto hanno battuto 3-0 il Granada, il 25 agosto hanno pareggiato 1-1 a Malaga, mentre l’1 settembre hanno perso 2-1 contro l’Huesca, nonostante la prestazione positiva di Jon Magunazelaia, valutato come migliore in campo. In casa, l'Eibar ha mostrato solidità difensiva, mantenendo la porta inviolata e segnando 3 gol. La squadra ha totalizzato 36 tiri complessivi, 12 dei quali nello specchio, confermando un approccio propositivo. La squadra di casa dovrà fare a meno dello squalificato Arbilla. Il difensore salterà quattro partite per aver preso per il calvo l'avversario Sielva.

L'Andorra, invece, arriva a Ipurua con entusiasmo dopo le vittorie per 3-1 in trasferta contro il Real Saragozza e per 2-1 in casa contro il Burgos. In quest’ultimo match Min-su Kim è stato il protagonista vero. Il ruolino ospite è finora imbattuto, con due successi e un pareggio. L'Andorra ha numeri offensivi leggermente superiori: 38 tiri totali, 17 nello specchio, con 4 gol realizzati lontano dal proprio stadio. Gli ospiti però non hanno ancora registrato clean sheet, mostrando alcune vulnerabilità nelle ripartenze avversarie.

Le probabili formazioni di Eibar-Andorra — Eibar: (4-2-3-1): Magunagoitia, Rodriguez, Moreno, Cubero, Buta, Alvarez, Garrido, Corpas, Magunazelaia, Guruzeta, Bautista. Allenatore: Benat San Jose'.

FC Andorra: (4-3-3): Ratti, Petxa, Alonso, Alende, Albeniz, Domenech, Molina, Villahermosa, Olabarrieta, Kim, Leon. Allenatore: Ibai Gomez