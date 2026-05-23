Dove vedere Eibar-Cordoba in diretta tv e streaming gratis

Uno dei match più delicati della prossima giornata della Segunda División è quella tra Eibar e Cordoba. La partita si terrà domani, 24 maggio, alle 18:30 e metterà di fronte due squadre che sognano ancora di strappare il pass per i playoff, che gli permetterebbero di tentare l'accesso alla massima serie. Per scoprire come vedere la partita in diretta tv e streaming live, continua a leggere l'articolo.

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Il momento delle due squadre

L'Eibar si presenta al match all'ottavo posto in classifica con un trend altalenante di risultati. Nelle ultime cinque gare disputate ha vinto tre partite e ne ha perse due, di cui l'ultima contro la Cultural Leonesa. Adesso conta 64 punti in classifica ed è a -2 dal Castellon, con una posizione tutt'altro che solida. Il Cordoba, invece, si ritrovano 60 punti in classifica appena una posizione sotto l'Eibar. Nonostante sia più difficile scalzare la sesta della classifica, è matematicamente ancora possibile ma il suo destino non è solo nelle sue mani e dipenderà anche dai risultati delle dirette rivali.

Le probabili formazioni di Eibar-Cordoba

Le due squadre daranno vita molto probabilmente ad un match scoppiettante. Entrambe scenderanno in campo con moduli molto offensivi e proveranno a segnare per prime indirizzando la gara in proprio favore. L'Eibar scende in campo con il 4-2-3-1 mentre gli ospiti con un 4-3-3, con riferimenti offensivi Villodres, Guardiola e Jacobo.

Eibar (4-2-3-1): Jon Magunagoitia; Sergio Cubero, Arbilla, Marco Moreno, Beñat San José; Sergio Álvarez, Aleix Garrido; Adu Ares, Jon Magunazelaia, José Corpas; Jon Bautista.

Córdoba (4-3-3): Iker Álvarez; Ignasi Villarrasa, Xavi Sintes, José Alejandro Martín, Diego Bri; Isma Ruiz, Dali, Mikel Goti; Kevin Villodres, Sergi Guardiola, Jacobo.

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