Eibar-Las Palmas si gioca il 29 marzo 2026 alle 14:00: analisi completa, stato di forma e probabili formazioni della sfida di Segunda División

Stefano Sorce 28 marzo 2026 (modifica il 28 marzo 2026 | 15:41)

A Ipurua si gioca una partita che può incidere nella corsa alle zone alte della classifica. Domenica 29 marzo 2026 alle ore 14:00, l’Eibar riceve il Las Palmas in una sfida tra due squadre che stanno facendo bene ma con caratteristiche diverse. Il margine in classifica è ridotto e il confronto diretto può pesare più del solito. CLICCA QUI PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE GRATIS DI EIBAR-LAS PALMAS SU BET365.

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Il momento delle due squadre — L’Eibar arriva a questa partita con un rendimento molto solido. Nelle ultime dieci gare ha perso una sola volta, dimostrando soprattutto grande compattezza difensiva. I numeri parlano chiaro: pochi gol subiti e capacità di gestire le partite anche senza dominare il possesso. Non è una squadra che segna molto, ma è estremamente concreta e sa sfruttare al meglio gli episodi. In casa, poi, riesce spesso a mantenere il controllo della gara, anche contro avversari di livello.

Il Las Palmas, invece, è una squadra più orientata al gioco e al possesso. Tiene spesso il pallone, costruisce con pazienza e ha qualità nella metà campo offensiva. Tuttavia, nelle ultime partite ha alternato risultati, mostrando qualche difficoltà nel mantenere continuità. Resta comunque una squadra pericolosa, soprattutto quando riesce a trovare ritmo e spazi. Il dato più interessante è la capacità di creare occasioni, ma anche la necessità di migliorare nella gestione difensiva.

Probabili formazioni di Eibar-Las Palmas — L’Eibar dovrebbe schierarsi con un 4-2-3-1, con Magunagoitia tra i pali e una linea difensiva compatta. A centrocampo equilibrio, mentre davanti Martón sarà il riferimento offensivo con il supporto di Corpas e Madariaga.

Il Las Palmas risponde con lo stesso sistema di gioco, con Horkaš in porta e una struttura più orientata al palleggio. In avanti, Fuster e Jesé rappresentano le principali soluzioni offensive.

Eibar (4-2-3-1): Magunagoitia; Cubero, Nolaskoain, Amador, Arbilla; Alvarez, Olaetxea; Corpas, Madariaga, Adu Ares; Martón.

Las Palmas (4-2-3-1): Horkaš; Rozada, Barcia, Mármol, Clemente; Rodríguez, Loiodice; Miyashiro, Fuster, García; Jesé.