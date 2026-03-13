Lo streaming gratis della gara di campionato Eintracht Francoforte-Heidenheim: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet

Carmine Panarella 13 marzo - 10:16

In Bundesliga va in scena una sfida che mette in palio punti pesanti per obiettivi molto diversi: Eintracht Francoforte-Heidenheim, sabato 14 marzo alle ore 15:30. I padroni di casa sono settimi in classifica con 35 punti e cercano di restare agganciati alla zona europea, mentre l’Heidenheim occupa l’ultima posizione con 14 punti e ha bisogno di risultati per tenere viva la speranza salvezza.

Hai tre possibilità per guardare la diretta tv live della partita Eintracht Francoforte-Heidenheim in streaming gratis:

Dove vedere Eintracht Francoforte-Heidenheim in diretta TV e streaming LIVE — Il match è disponibile in diretta streaming su Sisal, Lottomatica e Goldbet. Con un conto attivo oppure effettuando una scommessa, si può accedere alla visione live senza costi aggiuntivi e seguire statistiche aggiornate in tempo reale durante tutta la partita.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Lottomatica

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi in streaming su Goldbet

Per seguire lo streaming è sufficiente:

Registrarsi o accedere a Sisal, Lottomatica o Goldbet

Mantenere il conto attivo oppure effettuare una scommessa

Cercare Eintracht Francoforte-Heidenheim nel palinsesto Live

Il momento delle due squadre — L’Eintracht Francoforte di Albert Riera scende in campo con un 4-3-3 offensivo. Larsson e Chaibi avranno il compito di gestire la manovra a centrocampo, mentre il tridente formato da Bahoya, Burkardt e Kalimuendo cercherà di sfruttare velocità e inserimenti per mettere in difficoltà la difesa avversaria. L’obiettivo è ottenere tre punti importanti per continuare la corsa alle competizioni europee.

L’Heidenheim, guidato da Frank Schmidt, risponde con un 3-4-3 compatto che punta sulla solidità difensiva e sulle ripartenze rapide. Beck e Pieringer saranno i riferimenti offensivi, supportati dal lavoro sugli esterni di Busch e Fohrenbach. Per gli ospiti ogni punto può risultare decisivo nella lotta per la salvezza.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Heidenheim — La gara potrebbe svilupparsi con il Francoforte a gestire il possesso palla e l’Heidenheim pronto a difendersi con ordine per poi ripartire negli spazi.

Eintracht Francoforte (4-3-3): Zetterer, Collins, Koch, Amenda, Brown, Hojlund, Larsson, Chaibi, Bahoya, Burkardt, Kalimuendo. Allenatore: Albert Riera

Heidenheim (3-4-3): Ramaj, Keller, Mainka, Gimber, Busch, Niehuess, Dorsch, Fohrenbach, Honsak, Beck, Pieringer. Allenatore: Frank Schmidt