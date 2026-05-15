La Bundesliga propone una sfida molto interessante tra Eintracht Francoforte-Stoccarda, in programma sabato 16 maggio alle ore 15:30. I padroni di casa sono ottavi a 43 punti, mentre lo Stoccarda, quarto a 61, sta vivendo un’ottima stagione e punta a consolidare la zona alta della classifica. PER VEDERE LE PARTITE E TUTTO IL GRANDE CALCIO TEDESCO IN STREAMING GRATIS, CLICCA QUI PER CONSULTARE IL PALINSESTO DI BET365

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Il momento delle due squadre

L’

, guidato da Albert Riera, si presenta con un 4-3-3 offensivo e dinamico. Kalimuendo e Burkardt saranno i riferimenti offensivi, supportati da Chaibi e Bahoya nel reparto avanzato.

Lo Stoccarda, allenato da Sebastian Hoeneß, risponde con un 3-4-3 aggressivo e ben organizzato. Undav sarà il terminale offensivo, con Bouanani e Khannous pronti a creare pericoli tra le linee.

Le probabili formazioni di Eintracht Francoforte-Stoccarda

Ci si attende una gara equilibrata e ad alto ritmo, con lo Stoccarda leggermente favorito per continuità di rendimento, ma l’Eintracht pronto a sfruttare il fattore campo. In partite di questo livello, saranno decisivi intensità e qualità nelle due aree.

Eintracht Francoforte (4-3-3): Zetterer, Collins, Koch, Amenda, Brown, Hojlund, Larsson, Chaibi, Bahoya, Burkardt, Kalimuendo. Allenatore: Albert Riera

Stoccarda (3-4-3): Nubel, Al-Dakhil, Chabot, Hendricks, Vagnoman, Andres, Nartey, Stenzel, Bouanani, Khannous, Undav. Allenatore: Sebastian Hoeneß

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