Eintracht-Monchengladbach: dove vedere la Bundesliga in Streaming e in Tv

Eintracht-Monchengladbach: info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis della Bundesliga su Sisal, GoldBet e Lottomatica

Vincenzo Bellino Redattore 14 febbraio - 02:04

Sabato si accendono i riflettori sulla Bundesliga. Eintracht Francoforte e Borussia Mönchengladbach si trovano una contro l’altra in un momento delicato della stagione, con punti pesanti in palio e la necessità di dare continuità ai risultati. Il fattore campo, la condizione fisica e la fiducia mentale potrebbero fare la differenza in un match che si preannuncia tutt’altro che bloccato.

Qui Eintracht — Momento delicato ma in lieve ricostruzione. Il Francoforte ha interrotto la serie di sconfitte con un pareggio esterno, sul campo dell'Union Berlino, che ha dato un minimo di respiro. Il cambio tecnico con Albert Riera ha portato un’impronta diversa: più possesso, più ordine nelle uscite palla, maggiore attenzione alle distanze tra i reparti.

Qui Monchengladbach — Stagione complicata, ma andamento leggermente più stabile nelle ultime settimane. Il Gladbach ha infilato diversi pareggi e, pur vincendo poco, ha ridotto i crolli difensivi più pesanti. La classifica resta corta e pericolosa: il margine sulla zona calda non è rassicurante.

Eintracht-Monchengladbach, probabili formazioni — Eintracht Frankfurt (3-4-2-1): Santos; Kristensen, Koch (c), Theate; Dōan, Skhiri, Larsson, Brown; Götze, Knauff; Kalimuendo

Borussia Mönchengladbach (3-5-2): Nicolas; Sander, Elvedi, Chiarodia; Scally, Reitz (c), Engelhardt, Stoger, Ullrich; Honorat, Tabaković

