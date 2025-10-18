Scopri dove vedere la partita de LaLiga tra Elche e Athletic Bilbao: con Bet365 si può seguire la sfida in diretta tv streaming live e gratis

Dopo le sosta per le Nazionali torna LaLiga, che ci offre domenica 19 ottobre alle ore 14:00 la sfida tra Elche e Athletic Bilbao all'Estadio Martinez Valero in un match tutto sommato equilibrato, perché entrambe le squadre sono a pari punti e vogliono continuare ad inseguire un piazzamento europeo. Vuoi assistere alla gara? Con Bet365 puoi GUARDARE GRATUITAMENTE ELCHE-ATHLETIC BILBAO IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Il momento delle due squadre — 13 punti in classifica sia per l'Elche che per l'Athletic Bilbao: i padroni di casa finora hanno sorpreso ritrovandosi a ridosso dei piazzamenti europei grazie ad uno stile di gioco che ha convinto in questa prima parte di stagione. Per questa motivazione non sarà affatto semplice per gli ospiti andare a punti, considerato anche il fatto che potrebbero ripiegare su un eventuale turnover in vista del prossimo impegno in Champions League col Qarabag.

Le probabili formazioni di Elche-Athletic Bilbao — Padroni di casa che puntano sugli esterni larghi a centrocampo per coprire più campo possibile e offrire un numero elevato di cross tagliati per il tandem offensivo. L'Elche avrà di fronte un Athletic Bilbao con tanti ballottaggi irriducibile la stella Inaki Williams, meno probabile la presenza di Navarro. Non sono esclusi altri cambi al 1’ da parte del tecnico Valverde.

Elche (3-5-2): Pena, Bigas, Chust, Vicente, German, Febas, Aguado, Diangana, Nunez, Mir, Rodriguez. Allenatore: Jon Lopez

AthleticBilbao (4-2-3-1): Unai Simon, Areso, Vivian, Laporte, Berchiche, Galarreta, Jauregizar, Serrano, Guruzeta, Navarro, Inaki Williams. Allenatore: Ernesto Valverde

