Elche-Celta Vigo: dove vedere la Liga in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Elche-Celta Vigo, sesta giornata di Liga spagnola: info partita, probabili formazioni, Diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 28 settembre 2025 (modifica il 28 settembre 2025 | 04:59)

Elche-Celta Vigo, sfida tra due squadre che nelle primissime giornate di Liga hanno raccolto l'interesse degli addetti ai lavori per motivi diversi. Padroni di casa, neopromossi lo scorso anno, sono la sorpresa del campionato fin qui. Con due vittorie e quattro pareggi occupano la settima posizione in classifica, a +5 sul Celta Vigo che non ha ancora ottenuto la prima vittoria in stagione.

Qui Elche — L’Elche CF di Eder Sarabia parte favorito grazie a un avvio di stagione solido: 10 punti in 6 giornate, frutto di 2 vittorie e 4 pareggi, con una difesa efficace che non ha ancora subito sconfitte tra le mura amiche. La squadra cercherà di sfruttare il fattore campo per mantenere la propria imbattibilità e consolidare il quinto posto in classifica.

Qui Celta Vigo — Di fronte, il Celta de Vigo di Claudio Giráldez affronta un momento complicato. Con soli 5 punti e nessuna vittoria finora (5 pareggi e 1 sconfitta), la squadra fatica a trasformare le occasioni in punti, ma ha mostrato resistenza in trasferta, con due pareggi senza sconfitte. Questo match rappresenta un’opportunità d’oro per il Celta per conquistare il primo successo stagionale e scalare la classifica.

Elche-Celta Vigo, probabili formazioni — ELCHE (3-5-2): Pena; Nunez, Diaby, Chust, Petrot, Fort; Diangana, Febas, Aguado; Mir, Andre Silva. Allenatore: Eder Sarabia.

CELTA VIGO (3-4-3): Radu; Fernandez, Lago, Ristic; Mingueza, Sotelo, Beltran, Carreira; Aspas, Iglesias, Zaragoza. Allenatore: Claudio Giraldez.