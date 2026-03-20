Elche-Maiorca: probabili formazioni e streaming gratis

Partita ad altissima tensione tra due squadre in piena lotta salvezza. L’Elche cerca riscatto dopo un periodo negativo, mentre il Maiorca vuole dare continuità alla vittoria recente

Stefano Sorce 20 marzo - 15:43

Sabato 21 marzo 2026, alle ore 14:00, lo stadio Martínez Valero diventa il cuore pulsante della lotta salvezza. Elche-Maiorca si affrontano in una gara che non ammette calcoli: è uno scontro diretto, uno di quelli che può cambiare il destino di una stagione. Da una parte una squadra in caduta libera, dall’altra un gruppo che ha appena ritrovato fiducia. In palio non ci sono solo tre punti, ma un pezzo importante di permanenza in Liga.

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Momento delle due squadre — L’Elche arriva a questa sfida in grande difficoltà. La pesante sconfitta per 4-1 contro il Real Madrid ha evidenziato tutti i limiti di una squadra che sembra aver perso sicurezza nei momenti chiave. Le parole di Sarabia fotografano bene la situazione: manca convinzione, soprattutto quando la partita si mette in salita. Il terzultimo posto in classifica è lo specchio di un rendimento altalenante, con una difesa spesso fragile e una squadra che fatica a reagire. Il fattore casa potrebbe però fare la differenza: servirà una prestazione di carattere.

Il Maiorca, invece, arriva con entusiasmo dopo il successo in rimonta contro l’Espanyol. Una vittoria pesante, che ha permesso alla squadra di Demichelis di uscire momentaneamente dalla zona rossa. I segnali sono incoraggianti: più solidità, più fiducia e soprattutto maggiore concretezza nei momenti decisivi. Tuttavia, la classifica resta corta e questa trasferta rappresenta un esame di maturità.

Probabili formazioni di Elche-Maiorca — Sarabia si affida al suo ormai consolidato 3-5-2, con Silva e Rodriguez in attacco e Rafa Mir pronto a entrare a gara in corso. Fondamentale il lavoro sugli esterni di Valera e Cepeda.

Nel Maiorca, Demichelis deve fare a meno degli squalificati Mojica e Virgili, sostituiti rispettivamente da Lato e Joseph. Le chiavi offensive restano nelle mani di Darder e Torre, con Muriqi riferimento principale in avanti.

Elche (3-5-2): Dituro; Chust, Affengruber, Petrot; Cepeda, Aguado, Diangana, Febas, Valera; Silva, Rodriguez.

Maiorca (4-2-3-1): Roman; Maffeo, Valjent, Raillo, Lato; Morlanes, Samu Costa; Joseph, Darder, Torre; Muriqi.

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