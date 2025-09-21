Elche-Real Oviedo: dove vedere la Liga in Diretta Tv e in Streaming Gratis

Elche-Real Oviedo: info partita, probabili formazioni, dove vedere la Liga in Diretta tv e in streaming gratis

Vincenzo Bellino Redattore 21 settembre 2025 (modifica il 21 settembre 2025 | 04:45)

Elche-Real Oviedo, sfida valida per la quinta giornata della Liga, un match che promette emozioni e colpi di scena. L’Elche arriva forte dei suoi sei punti e di un avvio di stagione solido tra le mura del Martínez Valero. Il Real Oviedo, invece, cerca riscatto dopo un inizio complicato con solo tre punti in classifica. Appuntamento domenica 21 settembre alle 18:30.

Elche-Real Oviedo: dove vedere la Liga in Diretta LIVE — Scopriamo dove vedere il match valido per la quinta giornata della Liga, Elche-Real Oviedo, in programma domenica 21 settembre alle ore 18:30.

Qui Elche — L’Elche si presenta a questa sfida come una squadra solida e difficile da sorprendere in questo avvio di stagione. Con sei punti raccolti in quattro giornate, frutto di una vittoria e tre pareggi, la squadra di Eder Sarabia ha trovato equilibrio e personalità, soprattutto tra le mura amiche del Martínez Valero, dove ha già ottenuto un successo e un pareggio.

La difesa regge bene, mentre l’attacco ha iniziato a dare segnali interessanti: Rafa Mir è già a quota tre reti, supportato da Mendoza, Valera e dalle incursioni di Dendoncker. Gli ultimi cinque incontri in tutte le competizioni restituiscono un quadro incoraggiante, con due vittorie e tre pareggi, incluso un convincente 2-2 esterno a Siviglia, dimostrando che l’Elche sa esprimersi anche fuori casa.

Qui Real Oviedo — Il Real Oviedo, invece, vive un momento complicato e pieno di incertezze. I ragazzi di Paunović si trovano nei bassifondi della classifica con soli tre punti in quattro giornate e una differenza reti negativa (-6) che fotografa le difficoltà in fase difensiva.

Il percorso recente non è incoraggiante: una sola vittoria e tre sconfitte, tra cui l’ultimo 0-2 contro il Getafe, evidenziano la sterilità offensiva e le disattenzioni dietro. Anche in trasferta la situazione è critica, con due ko senza reti segnate. Qualche nota positiva arriva dalle iniziative di Rodríguez e Neto, ma nel complesso il team appare ancora incompleto e fragile negli ultimi sedici metri. Serve un cambio di passo immediato, soprattutto in difesa, per invertire la rotta e recuperare fiducia.

Elche-Real Oviedo, probabili formazioni — ELCHE: Dituro, Chust, Affengruber, Bigas, Núñez, Febas, Neto, Pedrosa, Ali Houary, Rafa Mir, André Silva. Allenatore: Eder Sarabia

REAL OVIEDO: Escandell, Vidal, Calvo, López, Costas, Dendoncker, Ilic, Alberto Reina, Haissem Hassan, Brekalo, Forés. Allenatore: Veljko Paunovic