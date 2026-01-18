Elche-Siviglia: probabili formazioni e streaming gratis

Elche-Siviglia è in programma lunedì 19 gennaio 2026 alle 21:00 per la 20ª giornata di Liga. L’Elche, nono in classifica, punta a sfruttare il fattore campo contro un Siviglia in crisi e vicino alla zona retrocessione

Stefano Sorce 18 gennaio - 19:40

Lunedì 19 gennaio 2026, ore 21:00. L’ultima gara della 20ª giornata di Liga mette di fronte Elche-Siviglia in un confronto dal peso specifico enorme. Due squadre separate da soli tre punti, ma con stati d’animo completamente opposti. I padroni di casa vivono una stagione sorprendente e puntano a consolidarsi nella parte sinistra della classifica. Gli andalusi, invece, attraversano una crisi profonda e vedono avvicinarsi pericolosamente la zona retrocessione. Al Martínez Valero sarà una notte carica di tensione.

Hai tre possibilità per seguire Elche-Siviglia

Dove vedere Elche-Siviglia in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire Elche-Sivigli ain streaming live. Dopo aver creato l’account ed effettuato un primo deposito di almeno 10 euro, l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L’Elche arriva dalla beffa del Mestalla. La squadra di Sarabia aveva accarezzato il colpaccio contro il Valencia, passando in vantaggio con Diangana, prima di subire il pareggio su rigore all’87’. Un risultato che ha lasciato amaro in bocca, ma che conferma il grande campionato dei biancoverdi. Noni in classifica con 23 punti, stanno vivendo una stagione ben oltre le aspettative, grazie a una squadra giovane, organizzata e capace di esprimere un buon calcio. In casa il rendimento è nettamente migliore e la sfida contro un Siviglia in difficoltà sembra l’occasione perfetta per tornare alla vittoria. Sarabia, in attesa del recupero di Mir, continua ad affidarsi a Rodriguez come terminale offensivo, supportato sugli esterni da Valera e Santiago. Diangana, nonostante il gol dell’ultima giornata, dovrebbe partire dalla panchina.

Situazione opposta per il Siviglia, reduce dall’ennesima delusione stagionale. La sconfitta interna contro il Celta Vigo ha certificato una crisi ormai evidente. Quattro ko consecutivi, zero gol segnati nelle ultime quattro partite e una classifica che inizia a fare paura: solo tre punti di margine sulla zona retrocessione. Le parole di Almeyda nel post gara raccontano di una squadra smarrita, priva di identità e spirito combattivo. Il tecnico argentino ritrova Romero al centro dell’attacco, ma deve fare i conti con l’ennesimo infortunio di Vargas. Sulle fasce restano a disposizione soltanto Peque e Alexis, mentre a sinistra sarà ancora il giovane Oso a partire titolare.

Le probabili formazioni di Elche-Siviglia — Sarabia dovrebbe confermare il 4-1-4-1 visto nelle ultime uscite. Tra i pali spazio a Dituro, con Nunez, Chust, Bigas e Petrot a comporre la linea difensiva. Davanti alla difesa agirà Aguado, incaricato di schermare le ripartenze avversarie. Sulla linea dei quattro centrocampisti offensivi dovrebbero partire Valera, Neto, Febas e Santiago, chiamati a supportare l’unica punta Rodriguez.

Almeyda dovrebbe rispondere con il 3-4-3. In porta toccherà a Vlachodimos, protetto da Carmona, Gudelj e Salas. Sulle corsie laterali agiranno Sanchez e Oso, mentre in mezzo al campo spazio a Agoume e Sow. In avanti confermata la linea offensiva composta da Alexis, Romero e Peque.

Elche: Dituro, Nunez, Chust, Bigas, Petrot, Aguado, Valera, Neto, Febas, Santiago, Rodriguez

Siviglia: Vlachodimos, Carmona, Gudelj, Salas, Sanchez, Agoume, Sow, Oso, Alexis, Romero, Peque.