Tra il vento del nord, le luci morbide della Borås Arena e il rumore lontano di una notte svedese che sembra uscita da un’antica leggenda, Elfsborg e Mjallby si preparano a sfidarsi giovedì 21 maggio alle ore 19:00 in una partita che promette equilibrio, intensità e momenti da custodire come antichi racconti tramandati tra le foreste. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ELFSBORG-MJALLBY CLICCA SU BET365.

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Il momento delle due squadre

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L’Elfsborg arriva a questa partita dopo il pareggio per 1-1 ottenuto sul campo dell’Halmstad, una gara nella quale la squadra ha controllato a lungo il possesso palla ma ha creato meno occasioni del previsto. I gialloneri stanno vivendo una stagione abbastanza equilibrata, con quattro vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta nelle prime otto giornate di Allsvenskan. Tuttavia, il rendimento offensivo continua a essere leggermente discontinuo, come dimostrano i dodici gol segnati finora. La squadra si affida molto alla qualità tecnica di Simon Olsson e alla velocità degli esterni offensivi, cercando spesso di costruire il gioco attraverso il possesso e la gestione paziente del pallone. In casa, però, l’Elfsborg sa alzare ritmo e intensità, trasformando spesso la Borås Arena in un fattore importante.

Il Mjallby arriva invece da un momento molto positivo nonostante la sconfitta interna contro l’Häcken nell’ultima giornata. La squadra allenata da Karl Marius Aksum aveva infatti vinto le due precedenti trasferte consecutive, confermando grande organizzazione tattica e solidità difensiva. I numeri recenti raccontano una squadra capace di segnare con continuità e di concedere poco agli avversari, grazie anche all’ottimo lavoro del tridente offensivo guidato da Elliot Stroud e Jacob Bergström. Inoltre, i precedenti sorridono agli ospiti: il Mjällby è imbattuto nelle ultime tre sfide contro l’Elfsborg e nell’ultimo confronto diretto si è imposto con un netto 2-0.

Le probabili formazioni di Elfsborg-Mjallby

L’Elfsborg dovrebbe schierarsi con il 3-4-3, puntando sulla qualità tecnica di Simon Olsson in mezzo al campo e sulla rapidità offensiva di Östman e Silverholt nel tridente. Sugli esterni Hedlund e Hult avranno il compito di accompagnare costantemente la manovra.

Il Mjallby dovrebbe invece rispondere con un 3-4-3 molto aggressivo nelle transizioni, affidandosi alla fisicità di Bergström e alla velocità di Manneh negli ultimi metri. A centrocampo Gustavsson e Thorell saranno fondamentali per dare equilibrio e intensità.

Elfsborg (3-4-3): Pettersson; Buhari, Mohammed, Isherwood; Hedlund, Julius Magnusson, Simon Olsson, Hult; Östman, Silverholt, Beck.

Mjallby (3-4-3): Wallinder; Miettinen, Iqbal, Tidstrand; Granath, Thorell, Gustavsson, Stavitski; Kjaer, Bergström, Manneh.

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