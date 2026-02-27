Empoli-Cesena: dove vedere la 27ª di Serie B in diretta Tv e in streaming

Sabato 28 febbraio alle ore 15:00 presso lo stadio Carlo Castellani va in scena la gara tra i toscani e i romagnoli: ecco dove vedere il match

Domenico Ciccarelli Redattore 27 febbraio 2026 (modifica il 27 febbraio 2026 | 15:02)

Allo Stadio Carlo Castellani va in scena la sfida tra l'Empoli di Alessio Dionisi e il Cesena di Michele Mignani. All'andata terminò 0-1 per la formazione azzurra che, al 47', grazie alla rete di Rares Ilie espugnò il Dino Manuzzi. La squadra romagnola riuscirà a trovare la sua vendetta contro il club toscano?

Per poter assistere alla diretta streaming ed in maniera gratuita di diverse discipline sportive, ci sono tre tre alternative:

Dove vedere Empoli-Cesena in diretta TV e streaming gratis — Il match valevole per la 27ª giornata di Serie B tra l'Empoli e il Cesena, che andrà in scena sabato 28 febbraio alle ore 15:00, sarà trasmesso in diretta su DAZN, piattaforma esclusiva del campionato cadetto. La gara tra gli uomini di Alessio Dionisi e la squadra di Michele Mignani si potrà assistere su smart Tv, PC, smartphone o dispositivi come Chromecast. Infine, l'evento sarà visibile anche su Amazon Prime Video (LaB Channel).

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet

Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica

Il momento delle due squadre — L'Empoli è reduce da quattro gare senza vittorie, in cui sono arrivate due sconfitta ed due pareggio. La formazione toscana se vuol riscattare un girone d'andata complicato deve immediatamente cambiare marcia. Le due partite recenti, però, prima l'1-1 con la Reggiana e poi il 2-2 con il Frosinone danno segnali incoraggianti.

Il Cesena, invece, nonostante in questo momento si trovi in zona play off, sta vivendo una stagione molto altalenante. La squadra romagnola non è in una situazione molto lucida e le tre sconfitte rimediate di fila ne fanno da testimone: se l'obiettivo degli uomini di Michele Mignani è quello di non perdere posizioni devono rimettersi in carreggiata.

Empoli-Cesena: le probabili formazioni — Empoli (3-5-2): Fulignati; Obaretin, Lovato, Curto; Candela, Haas, Degli Innocenti, Ignacchiti, Moruzzi; Nasti, Stiven Shpendi. Allenatore: Dionisi.

Cesena (3-5-2): Klinsmann; Mangraviti, Ciofi. Zaro; Ciervo, Berti, Castagnetti, Francesconi, Frabotta; Cerri, Cristian Shpendi. Allenatore: Mignani