Vedete, il calcio non è mai soltanto calcio. Dentro una partita ci trovi la psicologia, la sociologia, la pressione economica, il linguaggio del corpo, la gestione dello stress, perfino la chimica emotiva di uno spogliatoio. E questa sfida tra Espanyol e Athletic Bilbao è praticamente un laboratorio umano a cielo aperto. Mercoledì 13 maggio 2026, alle 19:00, in Catalogna andrà in scena una partita che pesa enormemente su entrambe le squadre, ma in maniera completamente diversa. L’Espanyol gioca con la paura della retrocessione addosso, e attenzione: la paura nel calcio modifica tutto. Accorcia il respiro, irrigidisce le gambe, rallenta persino il pensiero. È neurologia applicata allo sport. L’Athletic Bilbao invece arriva con una motivazione differente: l’ambizione europea. E l’ambizione produce adrenalina positiva, che è una cosa totalmente diversa dalla tensione negativa della paura. PER VEDERE LA DIRETTA TV LIVE DI ESPANYOL-BILBAO CLICCA SU BET365.

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Il momento dell’Espanyol

La squadra catalana continua a vivere settimane estremamente complicate. I risultati non arrivano, la fiducia sembra sparita e ogni partita diventa più nervosa della precedente. Il problema principale è mentale oltre che tecnico. L’Espanyol spesso riesce anche a restare dentro le gare, ma appena qualcosa va storto la squadra sembra spegnersi emotivamente. In casa servirà una reazione enorme soprattutto dal punto di vista caratteriale.

Il momento dell’Athletic Bilbao

L’Athletic continua invece a inseguire il sogno europeo nonostante il passo falso contro il Valencia. La squadra basca resta più organizzata, più intensa e probabilmente anche più libera mentalmente rispetto agli avversari. Nico Williams continua a rappresentare l’uomo capace di cambiare ritmo alla partita in qualsiasi momento, mentre Sancet e Guruzeta garantiscono qualità e presenza offensiva. L’obiettivo Conference League resta apertissimo.

Probabili formazioni di Espanyol-Athletic Bilbao

L’Espanyol dovrebbe confermare il 4-2-3-1 con Terrats e Sanchez incaricati di dare creatività alle spalle di Fernandez Jaen. Molto dipenderà dalla capacità del centrocampo di reggere l’intensità basca.

L’Athletic Bilbao dovrebbe invece puntare sul proprio calcio aggressivo e verticale, cercando soprattutto di liberare Williams negli spazi laterali e aumentare il ritmo della gara.

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Exposito; Sanchez, Terrats, Dolan; Fernandez Jaen.

Athletic Bilbao (4-2-3-1): Simon; Gorosabel, Alvarez, Laporte, Berchiche; Jaurigezar, Rego; Navarro, Sancet, Williams; Guruzeta.

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