Espanyol e Celta Vigo si affrontano nella 24ª giornata di Liga con un solo punto di distanza in classifica. Entrambe reduci da sconfitte, cercano riscatto per restare in zona Europa

Stefano Sorce 13 febbraio - 17:43

La corsa all’Europa passa da Barcellona. Al RCDE Stadium va in scena uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri della parte alta della classifica: Espanyol-Celta de Vigo, match valido per la 24ª giornata di Liga, in programma il 14 febbraio 2026 alle ore 14:00. Sesta contro settima, separate da un solo punto, entrambe reduci da una sconfitta pesante e con l’obbligo di reagire. Non è solo una partita di campionato, è un crocevia stagionale: chi vince rilancia le ambizioni europee, chi perde rischia di uscire dal giro che conta.

Dove vedere Espanyol-Celta in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento dell’Espanyol — L’Espanyol è sesto con 34 punti ma arriva da un periodo complicato. La pesante sconfitta per 4-1 contro il Villarreal ha allungato a sei la striscia di partite senza vittorie, con cinque sconfitte consecutive. Un crollo che ha incrinato le certezze di una squadra che fino a poche settimane fa sembrava in pieno controllo della zona europea. Il problema principale è la fase difensiva. I 31 gol subiti in 23 giornate raccontano di una squadra fragile nelle transizioni, vulnerabile quando perde palla e costretta spesso a rincorrere. Il 4-2-3-1 di Gonzalez produce gioco e occasioni, ma concede troppo campo agli avversari. Jean resta il riferimento offensivo, supportato da Dolan, Exposito e Milla, ma senza equilibrio dietro diventa difficile gestire le partite.

Il momento del Celta Vigo — Il Celta è settimo a quota 33 punti e vive una fase simile. La sconfitta interna per 1-2 contro l’Osasuna ha rallentato la rincorsa europea e allungato a quattro le partite senza successi tra campionato e coppe. La squadra di Giraldez crea occasioni ma fatica a concretizzarle con continuità. Iglesias resta il punto fermo in attacco, mentre Swedberg potrebbe trovare spazio dal primo minuto dopo le recenti prestazioni deludenti di Lopez. Il 3-4-3 garantisce ampiezza e qualità sugli esterni, ma anche il Celta ha mostrato qualche crepa nella gestione difensiva nei momenti chiave.

Probabili formazioni di Espanyol-Celta — Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Milla, Exposito, Dolan; Jean. Allenatore: Gonzalez.

Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Moriba, Roman, Carreira; Swedberg, Iglesias, Alvarez. Allenatore: Giraldez.

