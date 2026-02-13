La corsa all’Europa passa da Barcellona. Al RCDE Stadium va in scena uno scontro diretto che può cambiare gli equilibri della parte alta della classifica: Espanyol-Celta de Vigo, match valido per la 24ª giornata di Liga, in programma il 14 febbraio 2026 alle ore 14:00. Sesta contro settima, separate da un solo punto, entrambe reduci da una sconfitta pesante e con l’obbligo di reagire. Non è solo una partita di campionato, è un crocevia stagionale: chi vince rilancia le ambizioni europee, chi perde rischia di uscire dal giro che conta.
Lo streaming live
Espanyol-Celta: lo streaming gratis del match
Vuoi vedere Espanyol-Celta in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Espanyol-Celta sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
Dove vedere Cavese-Salernitana in diretta tv e streaming—
Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l’account l’incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Sisal
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Goldbet
Clicca sull’immagine qui sotto per accedere al palinsesto live e scoprire tutti gli eventi di Lottomatica
Il momento dell’Espanyol—
L’Espanyol è sesto con 34 punti ma arriva da un periodo complicato. La pesante sconfitta per 4-1 contro il Villarreal ha allungato a sei la striscia di partite senza vittorie, con cinque sconfitte consecutive. Un crollo che ha incrinato le certezze di una squadra che fino a poche settimane fa sembrava in pieno controllo della zona europea. Il problema principale è la fase difensiva. I 31 gol subiti in 23 giornate raccontano di una squadra fragile nelle transizioni, vulnerabile quando perde palla e costretta spesso a rincorrere. Il 4-2-3-1 di Gonzalez produce gioco e occasioni, ma concede troppo campo agli avversari. Jean resta il riferimento offensivo, supportato da Dolan, Exposito e Milla, ma senza equilibrio dietro diventa difficile gestire le partite.
Il momento del Celta Vigo—
Il Celta è settimo a quota 33 punti e vive una fase simile. La sconfitta interna per 1-2 contro l’Osasuna ha rallentato la rincorsa europea e allungato a quattro le partite senza successi tra campionato e coppe. La squadra di Giraldez crea occasioni ma fatica a concretizzarle con continuità. Iglesias resta il punto fermo in attacco, mentre Swedberg potrebbe trovare spazio dal primo minuto dopo le recenti prestazioni deludenti di Lopez. Il 3-4-3 garantisce ampiezza e qualità sugli esterni, ma anche il Celta ha mostrato qualche crepa nella gestione difensiva nei momenti chiave.
Probabili formazioni di Espanyol-Celta—
Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Gonzalez, Lozano; Milla, Exposito, Dolan; Jean. Allenatore: Gonzalez.
Celta Vigo (3-4-3): Radu; Rodriguez, Starfelt, Alonso; Mingueza, Moriba, Roman, Carreira; Swedberg, Iglesias, Alvarez. Allenatore: Giraldez.
Vuoi vedere Espanyol-Celta in streaming gratis su GOLDBET? Clicca qui
Per non perderti nemmeno un minuto del match Espanyol-Celta sarà sufficiente registrarsi su LOTTOMATICA
© RIPRODUZIONE RISERVATA