Dove vedere Espanyol-Getafe in diretta TV e streaming gratis

Non perdere Espanyol-Getafe: scopri come seguire la sfida in diretta tv e in streaming live

Lorenzo Maria Napolitano 20 marzo 2026 (modifica il 20 marzo 2026 | 16:16)

La ventinovesima giornata della Liga propone la sfida tra Espanyol e Getafe, in programma sabato 21 marzo alle 16:15 allo Stadio RCDE. Una partita che, a sorpresa, mette in palio punti pesantissimi nella corsa alle competizioni europee. Entrambe le squadre si trovano infatti a ridosso delle posizioni utili per qualificarsi alle coppe e cercano continuità per restare agganciate al treno che conta.

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Il momento delle due squadre — L’Espanyol si presenta all’appuntamento con 37 punti e la concreta possibilità di avvicinarsi ulteriormente alla zona europea, distante appena quattro lunghezze. I catalani stanno vivendo una stagione solida e hanno dimostrato di poter competere con squadre di livello superiore, mantenendo un buon equilibrio tra fase difensiva e offensiva.

Il Getafe, invece, segue a quota 35 punti e arriva con sensazioni positive grazie a un periodo recente incoraggiante. La squadra di Bordalás ha vinto tre delle ultime cinque partite, mostrando compattezza e capacità di portare a casa risultati anche nelle gare più equilibrate. Questo buon momento consente agli ospiti di presentarsi con fiducia e con un leggero vantaggio nel pronostico.

Le probabili formazioni di Espanyol-Getafe — I catalani scendono in campo con un modulo a stampo offensivo: un 4-2-3-1 in cui Garcia, unica punta, sarà coadiuvato da un tridente composto da Dolan, Exposito e Terrats. Il Getafe, invece, risponde con il 5-3-2 di Bordalás, in cui in attacco giocheranno Vazquez e Satriano.

Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Riedel, Cabrera, Romero; Lozano, Gonzalez; Dolan, Exposito, Terrats; Garcia. Allenatore: Gonzalez.

Getafe (5-3-2): Soria; Kiko, Rico, Duarte, Romero, Iglesias; Milla, Djene, Arambarri; Vazquez, Satriano. Allenatore: Bordalas.