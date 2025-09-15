Espanyol-Maiorca, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La partita si preannuncia aperta e combattuta: la squadra di casa punta a sfruttare il fattore campo e la brillantezza offensiva dei suoi trequartisti, mentre gli ospiti cercheranno di sfruttare la qualità di Darder e Muriqi

Stefano Sorce 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 12:48)

Lunedì 15 settembre 2025, alle 21:00, il Cornellà-El Prat ospiterà un incontro molto atteso della quarta giornata della Liga: Espanyol contro Maiorca. Negli ultimi quattro anni, il fattore campo ha giocato un ruolo decisivo: in tutte le partite giocate in casa, la squadra di Barcellona ha sempre ottenuto la vittoria.

Dove vedere Espanyol-Maiorca in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match Espanyol-Maiorca, in programma lunedì 15 settembre alle ore 21.00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn.

Il momento delle due squadre — L’Espanyol ha iniziato la stagione con il piede giusto, conquistando 7 punti in 3 gare grazie a due vittorie interne contro Atletico Madrid e Osasuna e un pareggio sul campo della Real Sociedad. Durante la sosta, i biancoblu hanno battuto il Pau per 3-1 in amichevole.

Il Maiorca, invece, ha raccolto solo 1 punto in tre gare, affrontando un calendario impegnativo che include Barcellona e Real Madrid. Tuttavia, le ottime prestazioni contro squadre di vertice e il pareggio ottenuto contro il Celta conferiscono alla squadra di Jagoba Arrasate la possibilità di fare bene anche in trasferta.

Le probabili formazioni di Espanyol-Maiorca — L’Espanyol si schiererà con Dmitrovic tra i pali, protetto dalla linea difensiva composta da El Hilali, Calero Cabrera e Romero. A centrocampo agiranno Lozano ed Exposito come coppia di mediani, mentre la trequarti sarà guidata da Dolan, Milla e Puado, pronti a supportare l’unica punta Fernandez Jaen.

Il Maiorca scenderà in campo con Roman tra i pali. La difesa sarà formata da Moreu Bauza, Valjent, Raillo e Mojica, mentre la coppia di centrocampisti centrali sarà composta da Morlanes e Samu Costa. A supporto dell’attaccante Muriqi agiranno sulla trequarti Joseph, Torre e Darder.

ESPANYOL (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero Cabrera, Romero; Lozano, Exposito; Dolan, Milla, Puado; Fernandez Jaen. Allenatore: M.Gonzalez.

MAIORCA (4-2-3-1): Roman; Moreu Bauza, Valjent, Raillo, Mojica; Morlanes, Samu Costa; Jospeh, Torre, Darder; Muriqi. Allenatore: Arrasate.