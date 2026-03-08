derbyderbyderby streaming Espanyol-Oviedo, dove vedere la partita in diretta tv e in streaming LIVE

Lunedì 9 marzo alle ore 21:00 lo RCDE Stadium ospita la sfida tra Espanyol e Real Oviedo, match che chiude la ventisettesima giornata di La Liga. Una partita importante per entrambe le squadre, con obiettivi molto diversi: i padroni di casa puntano a restare in corsa per la zona europea, mentre gli ospiti cercano punti preziosi per uscire dalla zona retrocessione.

Dove vedere Espanyol-Oviedo in diretta TV e streaming gratis

Espanyol-Oviedo sarà trasmessa in diretta streaming gratuita su Sisal per tutti gli utenti registrati.

    L’Espanyol arriva alla sfida con una posizione di classifica interessante. La squadra catalana occupa il settimo posto ed è ancora pienamente coinvolta nella corsa per un piazzamento europeo, distante pochi punti dalle squadre che precedono la formazione di Barcellona. Nell’ultima giornata è arrivato un pareggio per 2-2 sul campo dell’Elche allo stadio Estadio Martínez Valero, una partita ricca di episodi e polemiche.

    Situazione decisamente più complicata per il Real Oviedo, che occupa l’ultimo posto in classifica ed è chiamato a reagire per evitare la retrocessione. La formazione asturiana si trova distante dalla zona salvezza e arriva da due risultati negativi: prima la sconfitta di misura contro l’Atlético de Madrid, maturata nei minuti finali con una rete di Julián Álvarez, e poi il pesante ko contro il Rayo Vallecano nel recupero della ventitreesima giornata.

    I probabili quintetti di Espanyol-Oviedo

    I padroni di casa scenderanno in campo con il 4-3-3, con una batteria offensiva composta da Milla, García e Dolan. L'Oviedo risponde con lo stesso modulo, che garantisce dinamismo offensivo ma senza pregiudicare la solidità difensiva.

    Espanyol (4-3-3): Dmitrovic; Carlos Romero, Cabrera, Calero, Omar El Hilali; Pol Lozano, Urko, Terrats; Pere Milla, Kike García, Dolan.

    Oviedo (4-3-3): Aarón Escandell; Javi López, Carmo, Dani Calvo, Nacho Vidal; Sibo, Fonseca, Alberto Reina; Chaira, Viñas, Hassan.

