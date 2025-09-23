La Liga torna in campo, tra i match di cartello c'è sicuramente quello tra Espanyol-Valencia. Ti informiamo che con Bet365 puoi seguirla GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Continua a leggere l'articolo per scoprire come usufruire dello streaming gratuito di Bet365.
LIGA
Espanyol-Valencia: dove vedere la partita in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Espanyol-Valencia in diretta TV e in streaming LIVE—
Con Bet365 puoi seguire Espanyol-Valencia in streaming live gratuito in modo semplice e immediato. La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell’incontro. Un’occasione unica per gustarti la grande sfida della Serie C direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia. Registrati ora su Bet365, attiva il tuo conto e guarda gratis Espanyol-Valencia in diretta live.
Il momento delle due squadre—
Il match tra Espanyol e Valencia, in programma per martedì 23 settembre 2025 alle ore 19:00 all’RCDE Stadium, si preannuncia come una sfida interessante valida per la sesta giornata della Primera División. Le due formazioni arrivano all’appuntamento con ambizioni differenti, ma accomunate dalla volontà di conquistare punti importanti per migliorare la propria posizione in classifica.
L’Espanyol, attualmente quarto con 10 punti, ha mostrato grande consistenza davanti al proprio pubblico, avendo ottenuto tre vittorie su tre incontri casalinghi. Il Valencia, invece, si trova al decimo posto con 7 punti e punta a invertire la tendenza negativa lontano da casa, dove ha rimediato due sconfitte in altrettante partite.
Le probabili formazioni di Espanyol-Valencia—
Espanyol (4-2-3-1): Dmitrovic; El Hilali, Calero, Cabrera, Romero; Lozano, Exposito; Dolan, Milla, Puado; Jean. All.: Gonzalez.
Valencia (4-4-2): Agirrezabala; Foulquier, Diakhaby, Tarrega, Gaya; Rioja, Guerra, Santamaria, Lopez; Duro, Danjuma. All.: Corberan.
© RIPRODUZIONE RISERVATA