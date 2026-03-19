Estrela Amadora-Casa Pia: probabili formazioni e streaming gratis

Scontro diretto pesantissimo tra Estrela e Casa Pia, entrambe in difficoltà ma con segnali diversi

Stefano Sorce 19 marzo - 18:29

Venerdì 20 marzo 2026, alle ore 21:15, l’Estádio José Gomes ospiterà una sfida che vale molto più dei semplici tre punti. Estrela Amadora-Casa Pia si affrontano in un delicato scontro diretto nelle zone basse della classifica, separate da appena una lunghezza. È una partita che profuma di salvezza, tensione e nervi tesi: chi vince può guadagnare ossigeno, chi perde rischia di complicarsi seriamente il finale di stagione.

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Momento delle due squadre — L’Estrela Amadora sta vivendo una fase complicata, molto simile a quella della scorsa stagione. Dopo un avvio discreto, la squadra ha rallentato drasticamente, raccogliendo pochi punti nelle ultime giornate. I numeri parlano chiaro: solo sei punti nelle ultime nove partite e una striscia aperta di cinque gare senza vittorie.Il problema principale resta la difesa, troppo fragile e spesso perforata con facilità: in quattro delle ultime cinque partite sono arrivati esattamente due gol subiti. Anche in casa il rendimento non è rassicurante, con una sola vittoria nelle ultime sei.

Il Casa Pia, invece, sembra aver trovato un minimo di equilibrio dopo il cambio in panchina. Con l’arrivo di Álvaro Pacheco, la squadra ha migliorato il rendimento, raccogliendo più punti rispetto alla prima parte di stagione e riuscendo a uscire dalla zona retrocessione.Nonostante questo, manca ancora continuità: tre partite senza vittorie e, soprattutto, un rendimento esterno preoccupante, con difficoltà evidenti a trovare la via del gol lontano da casa.

Probabili formazioni di Estrela Amadora-Casa Pia — L’Estrela dovrà fare i conti con diverse assenze. Fuori Sydney van Hooijdonk e Jefferson Encada, mentre restano in dubbio Schappo e Lekovic, creando possibili problemi nel reparto difensivo.

Situazione non perfetta nemmeno per il Casa Pia: Kiki Silva è ancora ai box, così come Nsona, mentre Ofori resta in dubbio. Buona notizia invece il ritorno di David Sousa, nuovamente disponibile dopo la squalifica.

Estrela Amadora (4-2-3-1): Ribeiro; Scholze, Patrick, Lekovic, Langa; Jansson, Moreira; Marcus, Stoica, Jovane; Pinho.

Casa Pia (3-4-3): Sequeira; Sousa, G. Silva, Kaly; Larrazabal, Perez, Brito, Conte; Livolant, Cassiano, Osundina.

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