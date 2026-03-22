Estudiantes favorito ma poco incisivo, Central Córdoba solido e pericoloso nelle partite bloccate

Stefano Sorce 22 marzo - 22:13

Nella notte argentina di lunedì 23 marzo 2026, alle ore 23:00, il calcio diventa una questione di dettagli. Estudiantes-Central Cordoba si affrontano in una sfida che, sulla carta, sembra indirizzata… ma che nei numeri racconta tutt’altro. Perché quando una squadra favorita segna poco e l’altra concede poco, la partita resta aperta fino all’ultimo.

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Momento delle due squadre — L’Estudiantes occupa una posizione solida in classifica, ma non sta dominando come potrebbe. La squadra crea, tiene il possesso, controlla il ritmo… ma fatica a trasformare tutto questo in gol. I numeri parlano chiaro: meno di un gol a partita di media. E le due sconfitte casalinghe recenti sono un campanello d’allarme che non può essere ignorato.

Il Central Córdoba, invece, è una squadra più sporca, meno bella, ma tremendamente pratica. Segna poco, vero, ma concede anche poco. E soprattutto, quando trova il vantaggio, sa difenderlo. La vittoria contro il Riestra è l’esempio perfetto: poche occasioni, ma concretezza massima.

Probabili formazioni di Estudiantes-Central Cordoba — L’Estudiantes dovrebbe scendere in campo con il 4-2-3-1, cercando equilibrio tra qualità e copertura. Muslera tra i pali, difesa con Meza, Gonzalez Pirez, Tomás Palacios e Benedetti. In mediana Piovi e Amondarain, mentre sulla trequarti agiranno Tiago Palacios, Castro e Perez a supporto di Carrillo.

Il Central Córdoba risponde con un 3-5-2 più compatto e fisico. Aguerre in porta, difesa a tre con Maciel, Pignani e Mansilla. A centrocampo tanta densità con Moyano, Cardozo, Cravero, Vera e Barrera, mentre davanti spazio alla coppia Santos–Naya.

Estudiantes (4-2-3-1): Muslera; Meza, Gonzalez Pirez, T. Palacios, Benedetti; Piovi, Amondarain; Tiago Palacios, Castro, Perez; Carrillo.

Central Córdoba (3-5-2): Aguerre; Maciel, Pignani, Mansilla; Moyano, Cardozo, Cravero, Vera, Barrera; Santos, Naya.

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