La Primera Division argentina torna in campo con la sfida tra Estudiantes e Defensa y Justicia . Una sfida che sulla carta vede ogni pronostico possibile, le due squadre sono entrambe a quota dodici punti in classifica.

Dove vedere Estudiantes-Defensa y Justicia in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Estudiantes e Defensa y Justicia in programma martedì 23 settembre alle ore 00:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio argentino.