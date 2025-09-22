La Primera Division argentina torna in campo con la sfida tra Estudiantes e Defensa y Justicia. Una sfida che sulla carta vede ogni pronostico possibile, le due squadre sono entrambe a quota dodici punti in classifica.
PRIMERA DIVISION
Estudiantes-Defensa y Justicia: dove vedere la partita in diretta TV e streaming
Dove vedere Estudiantes-Defensa y Justicia in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Estudiantes e Defensa y Justicia in programma martedì 23 settembre alle ore 00:00. La partita sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Per non perdersi l'emozioni del match basterà cliccare sul link antecedente e godersi lo spettacolo del calcio argentino.
Il momento delle due squadre di Primera Division—
Estudiantes e Defensa y Justicia si sfideranno nella nona giornata della Primera División argentina in un incontro che promette spettacolo. Le due formazioni sono appaiate a quota 12 punti: il Defensa y Justicia occupa la decima posizione in classifica, mentre la squadra biancorossa segue al dodicesimo posto. Si prospetta una gara equilibrata, con i padroni di casa che hanno deciso a sfruttare il fattore campo per conquistare un nuovo successo, mentre la formazione ospite punterà a migliorare il proprio rendimento lontano da casa.
Le probabili formazioni di Estudiantes-Defensa y Justicia—
ESTUDIANTES (4-2-3-1): Muslera, Gomez, Nunez, Rodriguez, Arzamendia; Piovi, Amondarain, Medina, Ascacibar, Farias; Carrillo.
DEFENSA Y JUSTICIA (3-4-3): Bologna, Aguilera, Fernandez, Delgado; Hausch, Sosa, Gutierrez, Soto; Osorio, Miritello, Gutierrez.
