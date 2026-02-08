Estudiantes-Riestra orario, diretta tv, streaming e formazioni

Estudiantes–Deportivo Riestra: orario, diretta tv, streaming e formazioni

Stefano Sorce 8 febbraio - 22:31

Lo Stadio Jorge Luis Hirschi si prepara ad accogliere una partita che profuma di equilibrio e attenzione tattica. Nel quarto turno del Torneo Apertura argentino, Estudiantes-Riestra si sfidano lunedì sera 9 febbraio 2026, con calcio d’inizio fissato per le ore 23:00 italiane (19:00 locali).

Dove vedere Estudiantes-Riestra in diretta tv e streaming — Gli utenti registrati su Sisal, Goldbet e Lottomatica avranno la possibilità di seguire la gara in streaming live. Dopo aver creato l'account l'incontro sarà visibile direttamente nel palinsesto live. La diretta sarà disponibile su dispositivi mobili e desktop, senza procedure complesse. Durante il match sarà possibile consultare dati, numeri e aggiornamenti in tempo reale.

Il momento delle due squadre — L’Estudiantes arriva a questo appuntamento in uno stato di forma molto solido. I “Pincha” sono imbattuti da cinque partite considerando tutte le competizioni (2 vittorie e 3 pareggi) e hanno costruito la loro continuità su una fase difensiva estremamente affidabile. In campionato hanno raccolto una vittoria e due pareggi. Il pareggio per 0-0 contro il Defensa y Justicia ha confermato la capacità di controllare il ritmo delle partite, soprattutto nei primi tempi. A La Plata, poi, l’Estudiantes è una certezza: Under 3.5 in 12 gare casalinghe consecutive e una tendenza costante a chiudere i primi 45 minuti senza concedere reti. La vittoria interna per 2-1 contro il Boca Juniors resta il manifesto della solidità mostrata davanti al proprio pubblico.

Il Deportivo Riestra arriva con sensazioni diverse. La recente vittoria per 1-0 in Copa Argentina ha dato fiducia, ma in campionato il rendimento resta fragile: due sconfitte e un pareggio nelle prime tre giornate, con appena un gol segnato. La squadra si distingue però per un’organizzazione difensiva molto rigida. Le statistiche parlano chiaro: Under 2.5 in 10 partite consecutive, Under 1.5 nel secondo tempo in tutte, e una capacità notevole di restare in partita prima dell’intervallo. Non a caso, il Riestra non perde il primo tempo in 36 delle ultime 40 gare di campionato.

Le probabili formazioni di Estudiantes-Riestra — L’Estudiantes dovrebbe disporsi con un 4-2-3-1 molto equilibrato. Davanti a Iacovich, la linea difensiva guidata da González Pírez punta su solidità e gioco aereo. In mezzo al campo Piovi e Neves avranno il compito di dare ordine e schermare la difesa, mentre sulla trequarti qualità e dinamismo passeranno dai piedi di Medina e Tobio Burgos. In avanti, Domínguez agirà da riferimento offensivo, supportato da Farias tra le linee.

Il Deportivo Riestra risponderà con un 3-5-2 compatto e prudente. Davanti ad Arce, la difesa a tre cercherà densità centrale, mentre Sansotre e Alonso agiranno sugli esterni con compiti prevalentemente difensivi. In mezzo al campo Monje sarà il riferimento per la costruzione, con Díaz e Herrera pronti a sfruttare eventuali ripartenze negli spazi.

Estudiantes (4-2-3-1): Iacovich; Meza, Tomás Palacios, González Pírez, Benedetti; Piovi, Neves; Tobio Burgos, Medina, Farias; Domínguez.

Deportivo Riestra (3-5-2): Arce; Gallo, Barbieri, Paz; Sansotre, Alonso, Goitia, Monje, Bracamonte; Díaz, Herrera.

