Estoni e portoghesi, entrambe con 1 vittoria e 3 sconfitte, si affrontano oggi a Riga in un match decisivo del Gruppo A di EuroBasket 2025. Chi vince può sperare il passaggio del turno

Stefano Sorce 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 10:50)

Alla Xiaomi Arena di Riga va in scena il momento della verità per Estonia e Portogallo, che si affrontano oggi alle 13:45 nella quinta giornata del girone A di EuroBasket 2025. La posta in gioco è altissima: il vincitore potrà sperare nel passaggio al turno successivo, la squadra sconfitta rischia l’eliminazione dal torneo.

Dove vedere Estonia-Portogallo in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Estonia-Portogallo alle ore 13.45. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky, con la possibilità di vederlo sulle app di SkyGo, NowTv e Dazn.

Who are you rolling with today? 🤔#EuroBasket | #MakeYourMarkpic.twitter.com/S5yqTU7ZPS

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 3, 2025

Il momento delle due squadre — L'Estonia ha perso l'ultima gara disputata contro la Turchia. In precedenza aveva battuto la Repubblica Ceca e perso le prime due contro Lettonia e Serbia. Coach Rannula, per tentare l'impresa, con tutta probabilità si affiderà al quintetto base sceso in campo nell'ultima gara.

Stesso andamento per i portoghesi che hanno vinto contro la Repubblica Ceca e perso contro Serbia, Lettonia e Turchia. Brito, Queiroz, Queta, Ventura e Williams dovrebbe essere il quintetto base messo in campo dal ct Gomes. Nel bilancio storico tra le due nazionali, l’Estonia mantiene il vantaggio: su 7 precedenti ha trionfato in 5 occasioni, mettendo in chiaro la sua supremazia storica.

Con Turchia e Serbia già qualificate, e la Lettonia in posizione di vantaggio, la sfida di oggi rappresenta un vero e proprio spareggio per mantenere vive le speranze. Il parquet di Riga deciderà se sarà l’Estonia a confermare il proprio storico predominio o se il Portogallo riuscirà a sovvertire i pronostici e riaprire i giochi.

I quintetti base di Estonia-Portogallo — ESTONIA: Drell, Konontsuk, Kullamae, Raieste, Tass. Allenatore: Rannula.

PORTOGALLO: Brito, Queiroz, Queta, Ventura, Williams. Allenatore: Gomes