EuroBasket, Finlandia-Lituania: dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE

Oggi a Tampere, i finlandesi affrontano i lituani in una sfida decisiva del Gruppo B di EuroBasket 2025. I padroni di casa puntano a consolidare il primato tra le mura amiche

Stefano Sorce 1 settembre - 12:04

Oggi, lunedì 1° settembre 2025, il palcoscenico di Tampere ospita una delle sfide più attese della fase a gironi di EuroBasket 2025: Finlandia vs Lituania. La partita si disputerà alle ore 19:30 (ora locale) al Tampere Deck Arena. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati.

Dove vedere Finlandia-Lituania in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi Finlandia-Lituania alle ore 19.30. La gara sarà visibile oltre che su Bet365, come sempre anche sui canali Sky, precisamente su Sky Sport Basket (canale 205) NOW e Dazn. Per tablet, pc e smartphone sarà visibile per gli abbonati anche su SkyGo e NowTv.

Il momento delle due squadre — La Finlandia arriva a questo incontro con un record perfetto di tre vittorie su tre, grazie a prestazioni straordinarie del suo leader, Lauri Markkanen. Il giocatore degli Utah Jazz ha dominato le prime partite del torneo, segnando 43 punti nella vittoria contro la Gran Bretagna e 26 punti con 13 rimbalzi contro il Montenegro. Con una media di 32,3 punti, 7 rimbalzi e 3 assist a partita, Markkanen è uno dei principali candidati al titolo di MVP del torneo.

MAMA, THERE GOES THAT MAN 😱😱#EuroBasketpic.twitter.com/d6k6TKtjqs

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 29, 2025

La Lituania, guidata dal veterano Jonas Valanciunas, ha iniziato il torneo con una vittoria convincente contro la Gran Bretagna. Valanciunas ha registrato 17 punti e 6 rimbalzi nella prima partita, mostrando la sua importanza all'interno del match. I lituani, nelle successive due gare, hanno registrato una vittoria contro il Montenegro ed una sconfitta contro i campioni del mondo della Germania.

Entrambe le squadre vantano attacchi potenti: la Finlandia è nota per il suo gioco rapido e la capacità di segnare da tre punti, mentre la Lituania si distingue per la sua solidità difensiva e il dominio a rimbalzo. La partita di oggi rappresenta un banco di prova fondamentale per entrambe le formazioni, con la Finlandia che cerca di sfruttare il fattore campo e la Lituania desiderosa di dimostrare la sua forza sul palcoscenico europeo.