Francia-Islanda, quinta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket: dove vedere la sfida in Diretta TV e Live in Streaming

4 settembre

Alla Spodek Arena di Katowice va in scena Francia-Islanda, quinta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket, manifestazione ospitata da Cipro, Lettonia, Finlandia e Polonia. Nel Gruppo D la sfida tra Francia e Islanda ha poco da raccontare: la formazione guidata da coach Pedersen è già fuori dai giochi, mentre i transalpini, sebbene già certi della qualificazione agli ottavi, coltivano ancora qualche chance di agganciare il primo posto. La palla a due è programmata per le 14:00.

Francia-Islanda: dove vedere la giretta TV e in streaming LIVE — FRANCIA ISLANDA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Francia-Islanda alle ore 14:00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.

Qui Francia — Percorso quasi perfetto della Francia ad Eurobasket, una sola sconfitta all'attivo per gli uomini di Fauthoux e tre vittorie, l'ultima contro la Polonia ha regalato ai transalpini la qualificazione agli ottavi. Ora resta l'ultimo scoglio da superare, contro il fanalino di coda Islanda, già eliminato, c'è la possibilità di blindare il primo posto.

Qui Islanda — Tre ko consecutivi per l’Islanda nelle prime tre gare di questa fase iniziale di Eurobasket. La squadra guidata da coach Craig Pedersen proverà a invertire la rotta contro i padroni di casa, la Slovenia, che a loro volta stanno faticando a ritrovare i propri livelli abituali. Per gli islandesi si tratta dell’ultima occasione per restare in corsa verso la seconda fase. Nell’ultimo incontro, la sconfitta contro la Slovenia si è rivelata determinante, sancendo l’eliminazione dell’Islanda e l’addio al sogno degli ottavi di finale.

I probabili quintetti base di Francia-Islanda — FRANCIA (possibile rooster titolare): Cordinier, Coulibaly, Jaiteh, Maledon, Yabusele. Coach: Frédéric Fauthoux

ISLANDA (possibile roster titolare): Doncic, Hrovat, Krampelj, Muric, Nikolic. Coach: Craig Pedersen