Negli ottavi di finale dell’EuroBasket 2025, sabato 6 settembre tedeschi e portoghesi si sfidano all’Arena di Riga. La squadra di Mumbru parte nettamente favorita. Scopriamo dove vedere il match gratuitamente in diretta streaming

Stefano Sorce 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 16:05)

Sabato 6 settembre alle ore 14.15, all’Arena di Riga, la Germania affronta il Portogallo negli ottavi di finale dell’EuroBasket 2025. I tedeschi si presentano come una delle squadre più solide e convincenti del torneo, mentre i lusitani dovranno lottare contro evidenti differenze di livello.

Dove vedere Germania-Portogallo in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Germania-Portogallo, in programma domani pomeriggio alle ore 14.15. Innanzitutto, la sfida sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Chi non è in possesso di un account, può facilmente iscriversi alla piattaforma attraverso il link allegato. Inoltre, la gara sarà fruibile anche su Dazn e Sky e sulle applicazioni Dazn, SkyGo e NowTv.

Qui Germania — La Mannschaft ha confermato le attese: cinque vittorie su cinque nella fase a gironi e un gioco bilanciato tra attacco e difesa. La coppia Wagner-Schroder continua a impressionare, dimostrandosi dominante sotto canestro e decisiva nel controllo del ritmo di gioco. Nelle ultime dieci partite, la Germania non ha subito sconfitte, mantenendo una media di oltre 90 punti a partita. La squadra tedesca fa della disciplina e della gestione attenta dei falli un punto di forza, mentre i rapidi contropiedi e la precisione dai tiri da tre rendono l’attacco quasi inarrestabile. L’ultimo successo contro la Finlandia (91-61) ha sottolineato ulteriormente la superiorità tecnica e tattica della nazionale guidata dallo spagnolo Mumbru.

THE ROAD TO THE #EUROBASKET TROPHY 🏆 pic.twitter.com/WFhqxgP8xU

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 4, 2025

nbsp;

Qui Portogallo — Il Portogallo arriva a questa sfida con un percorso molto più travagliato. Nelle ultime cinque partite ha vinto solo due volte e fatica a segnare, superando raramente i 70 punti. Nonostante la grinta e la capacità di difendere con intensità, la squadra di Mario Gomes ha problemi strutturali in attacco: mancano soluzioni organizzate e dipende quasi esclusivamente dalle giocate individuali di Williams e Keta. Anche le recenti prestazioni contro avversari meno quotati, come l’Estonia, hanno evidenziato limiti evidenti nella creatività e nella concretezza offensiva.

I probabili quintetti base di Germania-Portogallo — GERMANIA (Possibile rooster iniziale): Bonga, Obst, Schroder, Theis, Wagner. Coach: Mumbru.

PORTOGALLO (Possibile rooster iniziale): Brito, Queiroz, Queta, Ventura, Williams. Coach: Gomes.