EuroBasket, Grecia-Turchia: diretta tv e streaming LIVE del match

Ellenici e turchi si affrontano venerdì 12 settembre alla Xiaomi Arena di Riga nelle semifinali dell’Europeo di basket. La squadra di Spanoulis ha superato la Lituania nei quarti. Larkin e Sengun invece hanno affondato la Polonia 91-77

Stefano Sorce 11 settembre - 15:16

Venerdì 12 settembre, alle ore 20:00, la Xiaomi Arena di Riga ospiterà il primo incontro delle semifinali dell’Europeo di basket tra Grecia e Turchia, due squadre che hanno conquistato il passaggio del turno con prestazioni convincenti.

Dove vedere Grecia-Turchia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Grecia-Turchia, in programma venerdì 12 settembre alle ore 20.00. La gara sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche sui canali di Sky Sport e su Dazn e sulle applicazioni SkyGo e Dazn.

Il momento delle due squadre — La Grecia, guidata dall’esperto Vassilis Spanoulis, arriva a questa sfida dopo aver superato la Lituania nei quarti di finale con il punteggio di 87-76. Nonostante un avvio in salita, con un parziale iniziale di 7-0 a favore dei baltici, gli ellenici hanno rapidamente preso il controllo della partita. La squadra ha chiuso il primo quarto avanti 24-19, mantenendo poi il vantaggio anche all’intervallo sul 44-38. Nel secondo tempo, i tentativi di rientro della Lituania sono stati contenuti senza troppi patemi. Tra i protagonisti, Giannis Antetokounmpo ha guidato i suoi con 29 punti, supportato da Toliopoulos con 17. Per la Grecia si tratta della prima semifinale europea dal 2009, e la presenza della loro stella NBA rappresenta un fattore decisivo.

Dall’altra parte, la Turchia ha ottenuto la qualificazione con autorità, superando la Polonia 91-77. Dopo un primo quarto equilibrato chiuso 19-19, la squadra di Ergin Ataman ha costruito il proprio vantaggio nel secondo quarto con un parziale di 27-13, portandosi all’intervallo lungo sul 46-32. Nel secondo tempo, la gestione del vantaggio è stata affidata a un gioco collettivo solido, con contributi importanti di Sengun (19 punti), Hazer e Larkin (13). I turchi puntano su un basket organizzato e distribuito, con i lunghi capaci di incidere sia in difesa sia in attacco.

L’attesa per questo incontro è alta: si prevede una partita intensa, fisica e molto combattuta. La Grecia può fare affidamento sulla capacità di Giannis Antetokounmpo di incidere nei momenti chiave e sulla gestione mentale dei momenti di pressione, mentre la Turchia cercherà di sfruttare la solidità collettiva e la profondità del roster. Alla fine, il fattore stella potrebbe fare la differenza in una sfida che promette spettacolo.

I probabili roster iniziali di Grecia-Turchia — GRECIA: Antetokounmpo, Dorsey, Mitoglou, Papanikolaou, Sloukas. Coach: Spanoulis.

TURCHIA: Hazer, Larkin, Osman, Osmani, Sengun. Coach: Ataman.