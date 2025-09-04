Israele-Slovenia, quinta giornata della fase a gironi degli Europei di Basket: dove vedere la sfida in Diretta TV e Live in Streaming

Vincenzo Bellino Redattore 4 settembre 2025 (modifica il 4 settembre 2025 | 08:49)

Israele e Slovenia si sfidano nell'ultima giornata del Gruppo D della fase a gironi di Eurobasket: da una parte gli uomini di coach Beit Halahmy, già qualificati agli ottavi e con il sogno del primato nel girone, dall’altra Luka Dončić e compagni, a caccia di conferme dopo un avvio complicato. La palla a due è fissata alle ore 17:00.

Israele-Slovenia: dove vedere la gara in Diretta TV e in streaming LIVE — ISRAELE SLOVENIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere il match di oggi Israele-Slovenia alle ore 17:00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.

Qui Israele — Che ribaltone nel Gruppo D di Eurobasket! L'Israele di coach Ariel Beit Halahmy non è più una sorpresa ma una realtà: già con il biglietto in tasca per gli ottavi, ora si gioca addirittura il primato del girone con Polonia (paese ospitante) e Francia. Dopo aver superato l’Islanda all’esordio e soprattutto essersi tolto il lusso di piegare i francesi, la nazionale israeliana ha confermato il proprio stato di forma regolando anche il Belgio nell’ultima uscita. Una corsa che profuma di impresa e che accende ancora di più la lotta al vertice.

Qui Slovenia — Slovenia avanti agli ottavi! Dopo i pesanti stop contro Polonia e Francia, la squadra di Luka Dončić ha finalmente trovato ossigeno nel torneo, piegando il Belgio 86-69. Un successo fondamentale, bissato nel turno successivo con la vittoria contro l’Islanda, che ha consegnato ai balcanici il pass per la fase a eliminazione diretta. Restano però ridotte al lumicino le speranze di primo posto nel girone.

I probabili quintetti base di Israele-Slovenia — ISRAELE (possibile rooster titolare): Avdija, Levi, Madar, Sorkin, Zoosman. Coach: Ariel Beit Halahmy

SLOVENIA (possibile roster titolare): Fridriksson, Gudmundsson, Hermansson, Hlinasson, Steinarsson. Coach: Alexander Sekulic