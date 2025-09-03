EuroBasket, Italia-Cipro: dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE

Il momento delle due squadre

Gli azzurri hanno raggiunto la Grecia in vetta e adesso sognano il sorpasso. Per riuscirci servirà un successo contro i padroni di casa e poi un occhio al risultato di Spagna-Grecia, sfida che deciderà definitivamente la classifica. In caso di successo, l’Italia sarà almeno seconda. Se la Grecia dovesse cadere contro la Spagna, il primato sarebbe realtà, con un tabellone più morbido in ottica ottavi (probabile incrocio con Slovenia o Israele) e soprattutto la possibilità di evitare Serbia e Germania fino alle semifinali.