Giovedì 4 settembre, alle 17.15, l’Italia di Gianmarco Pozzecco torna in campo per affrontare Cipro nell’ultima giornata del Girone C degli Europei di basket 2025. Un appuntamento che, sulla carta, non dovrebbe riservare insidie ma che diventa fondamentale nella corsa al primo posto nel girone, obiettivo tornato concreto dopo la splendida vittoria ottenuta ieri contro la Spagna.
EuroBasket, Italia-Cipro: dove vedere la partita in diretta tv ed in streaming LIVE
Dove vedere Italia-Cipro in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Italia-Cipro alle ore 17.15. Innanzitutto, la gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati alla piattaforma. Inoltre il match sarà visibile anche su Rai2 in chiaro, Sky Sport Uno (201), Sky Sport Basket (205). Diretta streaming: RaiPlay, SkyGo, Now, DAZN
Il momento delle due squadre—
Gli azzurri hanno raggiunto la Grecia in vetta e adesso sognano il sorpasso. Per riuscirci servirà un successo contro i padroni di casa e poi un occhio al risultato di Spagna-Grecia, sfida che deciderà definitivamente la classifica. In caso di successo, l’Italia sarà almeno seconda. Se la Grecia dovesse cadere contro la Spagna, il primato sarebbe realtà, con un tabellone più morbido in ottica ottavi (probabile incrocio con Slovenia o Israele) e soprattutto la possibilità di evitare Serbia e Germania fino alle semifinali.
Coach Pozzecco ha già fatto capire che qualche rotazione ci sarà, ma ha chiesto massima concentrazione per tutti i 40 minuti, in attesa di notizie su Niang. L'allenatore italiano potrebbe partire con Spissu in cabina di regia, affiancato da Fontecchio e Melli come veterani, e Niang o Ricci per energia e difesa. Le rotazioni includeranno Procida, Pajola, Thompson e Diouf/Akele in base alla situazione di gioco.
It's official, Pizza > Paella 🍕#EuroBasket | #MakeYourMarkpic.twitter.com/5gpNDFiDDp
— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 2, 2025
Cipro si presenta con un bilancio pesante: quattro sconfitte in altrettante partite, peggior attacco del torneo e seconda peggior differenza punti. Numeri che lasciano pochi dubbi sul divario tecnico, ma che non devono tradursi in superficialità. Sul fronte cipriota, i giocatori più pericolosi restano Darral Willis Jr. e Konstantinos Simitzis, entrambi in doppia cifra di media, oltre al regista Filippos Tigkas. Ma l’organico non sembra in grado di reggere l’urto con una squadra italiana che deve arrivare agli ottavi sulle ali dell’entusiasmo.
Il probabile quintetto base di Italia-Cipro—
ITALIA: Spissu, Fontecchio, Melli. Niang/Ricci, Paiola. Allenatore: Pozzecco.
CIPRO: Koumis, Simitzis, Stylianou, Tigkas, Willis. Allenatore: Livadiotis.
