La sfida tra tutta baltica agli ottavi di EuroBasket a Riga mette di fronte due filosofie diverse: i lituani puntano su solidità difensiva, esperienza e gioco di squadra, mentre i lettoni si affidano al talento offensivo e al tiro da tre punti

Stefano Sorce 5 settembre 2025 (modifica il 5 settembre 2025 | 23:01)

A Riga si accende la rivalità baltica: Lituania e Lettonia, sabato 6 settembre alle ore 17.30, si giocano l’accesso ai quarti di finale dell’EuroBasket in una sfida che promette spettacolo ed equilibrio.

Dove vedere Lituania-Lettonia in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match tra Lituania-Lettonia in programma il 6 settembre alle ore 17.30. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre sarà possibile vedere la partita anche su Sky e Dazn e sulle applicazioni SkyGo, NowTv e Dazn.

Qui Lituania — La Lituania è nota per il suo approccio tattico e pragmatico. Contro la Lettonia, l’obiettivo principale sarà limitare Porzingis, obbligandolo a giocare in posizioni meno pericolose. La presenza di Valanciunas sotto canestro garantirà sostegno difensivo e capacità di controllare i rimbalzi. Inoltre, la squadra ha dimostrato di saper chiudere bene il perimetro: contro la Finlandia, hanno concesso solo il 34,1% dei tiri da tre punti, un dato che evidenzia il loro livello difensivo. Probabilmente, il ritmo della partita sarà relativamente basso, favorendo la concentrazione tattica e il controllo del gioco.

Can’t wait for the Baltic derby in Riga 🔥#EuroBasketpic.twitter.com/YiU631fqyb

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) September 5, 2025

Qui Lettonia — I lettoni possono essere spettacolari quando la mano è calda, soprattutto da tre punti, ricordando per stile i Golden State Warriors al massimo della forma. Tuttavia, la loro dipendenza da singoli tiri e la limitata intesa di squadra rappresentano un limite significativo. La vittoria risicata contro l’Estonia (72-70) ha mostrato quanto la loro consistenza difensiva sia ancora da migliorare. Contro una Lituania esperta e compatta, questa lacuna potrebbe risultare decisiva, soprattutto nel finale di partita.

Lituania-Lettonia, i precedenti — L’ultimo confronto tra le due squadre risale ad agosto, in un’amichevole terminata 109-105 a favore della Lituania. Analizzando le ultime cinque sfide, emerge un dato curioso: la squadra di casa ha sempre prevalso. Questo potrebbe avere un peso psicologico non trascurabile, considerando che la partita si giocherà a Riga.

I probabili quintetti base di Lituania-Lettonia — LITUANIA: Possibile rooster iniziale: Giedraitis, Normantas, Radzevicius, Sirvydis, Valanciunas. Coach: Kurtinaitis.

LETTONIA: Possibile rooster iniziale: Bertans, Bertans, Lomazs, Mejeris, Porzingis. Coach: Banchi.