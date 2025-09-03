Montenegrini a caccia della vittoria decisiva per il passaggio del turno, britannici ultimi e disperati: tutte le informazioni sulla gara e dove è possibile visionarla

3 settembre 2025

Il sipario sulla quinta giornata del Gruppo B di EuroBasket 2025 si alzerà oggi, 3 settembre, a Tampere, in Finlandia, con una sfida che potrebbe valere il futuro del torneo per il Montenegro, atteso contro una Gran Bretagna ormai senza speranze di qualificazione. La gara, in programma alle ore 12.30, si preannuncia emozionante e spettacolare.

Dove vedere Montenegro-Gran Bretagna in diretta TV e in streaming LIVE — Scopriamo dove vedere il match di oggi tra Montenegro e Gran Bretagna alle ore 12.30. Il match sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre la gara sarà disponibile anche su Dazn, Sky Sport ed in streaming sulle app di Dazn, NowTv e SkyGo.

Il momento delle due squadre — Il Montenegro arriva al match con un bilancio di 1 vittoria e 3 sconfitte, ma ancora in corsa per un posto agli ottavi. Il successo ottenuto contro la Svezia ha riacceso le speranze della squadra guidata da Nikola Vucevic, leader tecnico ed emotivo del gruppo. Servirà però un altro passo avanti per evitare l’eliminazione prematura. Attesi ad una grande prova anche Hadzibegovic e Slavkovic.

Ben diversa la situazione della Gran Bretagna, reduce da quattro sconfitte consecutive e ormai condannata all’ultimo posto. L’ultima uscita, chiusa con un pesante 120-57 contro la Germania, ha certificato le difficoltà di un roster giovane, ancora lontano dal livello delle migliori nazionali europee. Il tecnico Steutel spera in una gara orgogliosa da parte dei suoi ragazzi, per chiudere in maniera migliora l'avventura europea.

Le probabili formazioni di Montenegro-Gran Bretagna — MONTENEGRO (Possibile roster titolare): Allman, Hadzibegovic, Mihailovic, Slavkovic, Vucevic. Coach: Radovic.

GRAN BRETAGNA (Possibile roster titolare): Belo, Hesson, Nelson, Wheatle, Yeboah. Coach: Steutel.