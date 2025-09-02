Mercoledì 3 settembre 2025, la Repubblica Ceca affronterà la Lettonia nella fase a gironi di EuroBasket 2025. Il match si disputerà all’Arena Riga, un moderno impianto situato nel cuore della capitale lettone, noto per la sua atmosfera vibrante e il calore del pubblico locale. La Lettonia cercherà di consolidare la sua posizione nella classifica, mentre la Repubblica Ceca spera in una prestazione che possa invertire la rotta e regalare una soddisfazione ai suoi tifosi.
Lo streaming live
Eurobasket, Repubblica Ceca-Lettonia: dove vedere la gara in diretta TV ed in streaming LIVE
Dove vedere Repubblica Ceca-Lettonia in diretta TV e in streaming LIVE—
Scopriamo dove vedere il match tra Repubblica Ceca e Lettonia che sarà visibileGRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn, Rai Play e Sky Sport e sulle app di Sky, Dazn e NowTv.
Visualizza questo post su Instagram
nbsp;
Il momento delle due squadre—
La nazionale ceca sta attraversando un periodo complesso nel torneo. Attualmente occupano l’ultimo posto nel Gruppo A con un record di 0 vittorie e 4 sconfitte. L’assenza dei leader Satoransky e Vesely si è rivelata determinante, lasciando la squadra priva di esperienza e capacità di chiudere le partite. Nelle ultime sei partite, hanno ottenuto solo una vittoria, evidenziando difficoltà in attacco e difesa.
La Lettonia, pur non essendo tra le favorite, ha mostrato segnali di crescita. Con un record di 2 vittorie e 2 sconfitte, sono in corsa per un posto nella fase a eliminazione diretta . La presenza di Kristaps Porziņģis, che ha recentemente migliorato la sua forma, e il supporto di Davis Bertans, offrono alla squadra un potenziale offensivo notevole. Nell’ultima partita, una vittoria per 78-62 contro il Portogallo, la Lettonia ha dimostrato una difesa solida e un attacco equilibrato.
Le probabili formazioni di Repubblica Ceca-Lettonia—
REPUBBLICA CECA (Possibile rooster titolare): Bohacik, Krejci, Kriz, Sehnal, Zidek. Coach: Ocampo
LETTONIA (Possibile rooster titolare): Bertans, Kurucs, Lomazs, Porzingis, Zagars. Coach: Banchi
© RIPRODUZIONE RISERVATA