Eurobasket, Spagna-Grecia: diretta tv e streaming LIVE del match

La Spagna con una sconfitta rischia la clamorosa eliminazione da Eurobasket. La Grecia punta invece al primo posto nel gruppo C ma dovrà attendere il risultato dell'Italia.

Redazione Derby Derby Derby 3 settembre 2025 (modifica il 3 settembre 2025 | 19:54)

Dopo aver perso anche contro l'Italia, la Spagna di coach Scariolo rischia addirittura l'eliminazione nell'ultima giornata del gruppo C di Eurobasket 2025 contro la capolista Grecia. Il match fra la nazionale iberica e quella ellenica si giocherà sul neutro di Limassol che però vedrà una netta supremazia numerica da parte dei tifosi biancoblu. La sfida è in programma giovedì 4 settembre alle ore 20:30 e in questo articolo daremo tutte le informazioni per vivere al meglio l'evento.

Dove vedere Spagna-Grecia in diretta TV e in streaming LIVE — La prima cosa da sapere su questo big match è che Spagna-Grecia sarà presente IN STREAMING GRATIS SU BET365 per gli utenti regitrati. La gara in programma giovedì sera sul parquet cipriota però sarà offerta anche su altre piattaforme. La sfida sarà trasmessa in tv su Sky Sport ma anche in streaming su NOW TV e DAZN.

Come arrivano Spagna e Grecia e questo scontro decisivo — La Spagna per la qualificazione, la Grecia per il primo posto nel girone e un migliore piazzamento nella griglia degli ottavi di finale. Sono questi gli obiettivi delle due nazionali. Infatti le furie rosse arrivano a questi ultimi 40 minuti del gruppo C con un modesto bottino di due vittorie contro Bosnia e Cipro e due ko contro Georgia e Italia, con soli 63 punti segnati contro la difesa azzurra. Record di 3-1 per la Grecia che però dopo una partenza a razzo con 3 successi di fila ha tirato il freno a mano cadendo contro la Bosnia 77-80. Spagna e Grecia si sono affrontate l'ultima volta in ordine temporale alle Olimpiadi 2024 col successo 84-77 per gli spagnoli.

I quintetti base di Spagna-Grecia — Coach Scariolo sa di essere ad un bivio e di non poter sbagliare. Ecco perchè chiederà ai suoi big di non tradirlo. Stiamo parlando principalmente di Santa Aldama dei Minnesota Timberwolves che viaggia a 14 punti e 6,3 di media in questo Eurobasket. Dalla parte di coach Spanoulis invece ovviamente tutto il gioco si accentrerà sulla stella assoluta di questa competizione. Stiamo parlando di Giannis Antetokounmpo dei Milwaukee Bucks con una media di ben 29 punti e 7,5 rimbalzi per match.

Spagna - Aldama, Hernangomez, Lopez-Arostegui, Parra, Saint-Supery. Coach. Scariolo

Grecia - Antetokounmpo, Dorsey, Mitoglou, Papanikolau, Sloukas. Coach. Spanoulis