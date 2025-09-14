Germania-Turchia, la finalissima di Eurobasket. Chi diventerà Campione d'Europa. Info partita, probabili formazioni, diretta TV e Streaming Gratis

Vincenzo Bellino Redattore 14 settembre 2025 (modifica il 14 settembre 2025 | 08:47)

Eurobasket 2025 ha già scritto pagine emozionanti, ma l’atto conclusivo promette di essere indimenticabile. Turchia-Germania si sfidano per l’oro in un duello che profuma di storia e di riscatto. Due percorsi diversi, due filosofie opposte, un unico obiettivo: sedersi sul trono del basket europeo.

Turchia-Germania: dove vedere la gara in Diretta TV e in streaming LIVE — TURCHIA GERMANIA DIRETTA TV EUROBASKET STREAMING LIVE - Scopriamo dove vedere la finale di Eurobasket, Turchia-Germania, in programma domenica 14 settembre alle 20:00. Scopriamo dove vedere il match che sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match sarà visibile anche su Dazn e Sky e in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma Now TV.

Qui Turchia — La nazionale turca è la vera sorpresa del torneo: partita con l’etichetta di outsider, ha saputo trasformarsi in protagonista assoluta. Ha chiuso il girone da imbattuta, con il successo pesantissimo contro la Serbia a certificare le ambizioni.

Dopo i passaggi agevoli con Svezia e Polonia, la svolta è arrivata in semifinale, dove ha letteralmente travolto la Grecia di Antetokounmpo con un clamoroso +26. Oggi la Turchia si presenta con l’entusiasmo di chi ha già superato ogni aspettativa e con la convinzione di poter scrivere la storia.

Qui Germania — La squadra tedesca, invece, ha vissuto l’Europeo da favorita designata e ha rispettato il pronostico. Non senza brividi: il debutto con il Portogallo è stato più complicato del previsto, ma da lì in avanti la marcia si è fatta imponente. Prima la vittoria di carattere contro la Slovenia di Doncic, poi la gestione lucida della Finlandia di Markkanen in semifinale.

Forte di un collettivo maturo e guidata dai suoi leader, la Germania si affaccia alla sua terza finale continentale con l’obiettivo dichiarato di tornare a indossare l’oro dopo 32 anni di attesa.

I probabili quintetti base di Turchia-Germania — TURCHIA (possibile roster titolare): Hazer, Larkin, Osman, Osmani, Sengun. Coach: Ergin Ataman

GERMANIA (possibile rooster titolare): Bonga, Obst, Schroder, Theis, Wagner. Coach: Alex Mumbru