EuroBasket, Turchia-Svezia: dove vedere la gara in diretta tv ed in streaming LIVE

Sabato 6 settembre alle 11, a Riga si sfidano turchi e svedesi nei playoff dell’EuroBasket 2025. La squadra allenata da Alperen Sengun punta a imporre il loro ritmo con attacco rapido e difesa aggressiva. Scopriamo dove vedere la gara
Stefano Sorce

Sabato 6 settembre alle ore 11, all’Arena di Riga prenderà il via la fase a eliminazione diretta dell’EuroBasket, e tra le sfide più attese c’è quella tra Turchia e Svezia. Due cammini diametralmente opposti si incrociano: da una parte i turchi, che hanno dominato il girone con un percorso netto (5 vittorie su 5), dall’altra gli scandinavi, che hanno faticato ma sono riusciti a strappare la qualificazione all’ultimo respiro.

Dove vedere Turchia-Svezia in diretta TV e in streaming LIVE

Scopriamo dove vedere il match tra Turchia-Svezia, in programma sabato 6 settembre alle ore 11. La gara sarà visibile GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 per gli utenti già registrati. Inoltre il match si potrà gustare anche su Dazn e Sky ed in streaming sulle app Dazn, SkyGo e sulla piattaforma NowTv.

Il momento delle due squadre

Qui Turchia

La squadra guidata da Ergin Ataman si presenta come una delle più convincenti dell’intero torneo. La vittoria sulla Serbia nell’ultima partita del gruppo (95-90) ha acceso definitivamente l’entusiasmo dei tifosi e consolidato l’immagine di una formazione completa, capace di reggere il confronto con qualsiasi avversario. Alperen Şengün è il leader indiscusso: il centro dell’Houston Rockets sta viaggiando su numeri da fuoriclasse, confermandosi il faro tecnico e carismatico di una Turchia che non dipende esclusivamente dalle sue giocate, ma può contare anche su rotazioni di qualità e un sistema difensivo che fa della pressione a tutto campo la sua arma più affilata.

EuroBasket, Turchia-Svezia: dove vedere la gara in diretta tv ed in streaming LIVE- immagine 2
Alperen Sengun, stella della nazionale turca (Foto di Tolga Adanali/Euroleague Basketball via Getty Images)

Qui Svezia

La Svezia arriva invece a questa sfida con ben altre prospettive. Una sola vittoria nella fase a gironi, ottenuta contro la modesta Gran Bretagna, e diversi passaggi a vuoto che hanno evidenziato limiti strutturali. Ciononostante, la nazionale gialloblù ha dimostrato carattere, come nell’ultima sfida persa di misura contro la Lituania (71-74). L’uomo copertina resta Pelle Larsson, autore di oltre 20 punti di media, ma l’impressione è che il talento individuale del playmaker non basti per colmare il divario tecnico e fisico con i prossimi rivali.

I probabili quintetti base di Turchia-Svezia

TURCHIA (Possibile rooster titolare): Larkin, Osman, Osmani, Sengun, Sipahi. Coach: Ataman.

SVEZIA (Possibile rooster titolare) : Birgander, Gaddefors, Hakanson, Larsson, Pantzar. Coach: Riipinen.

