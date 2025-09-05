EuroBasket, Turchia-Svezia: dove vedere la gara in diretta tv ed in streaming LIVE

Qui Turchia

La squadra guidata da Ergin Ataman si presenta come una delle più convincenti dell’intero torneo. La vittoria sulla Serbia nell’ultima partita del gruppo (95-90) ha acceso definitivamente l’entusiasmo dei tifosi e consolidato l’immagine di una formazione completa, capace di reggere il confronto con qualsiasi avversario. Alperen Şengün è il leader indiscusso: il centro dell’Houston Rockets sta viaggiando su numeri da fuoriclasse, confermandosi il faro tecnico e carismatico di una Turchia che non dipende esclusivamente dalle sue giocate, ma può contare anche su rotazioni di qualità e un sistema difensivo che fa della pressione a tutto campo la sua arma più affilata.