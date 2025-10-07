Buducnost-Trento, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Ritorna il fascino della Eurocup, tra le più importanti manifestazioni sportive europee inerenti la palla a spicchi. Uno dei match più affascinanti che ci propone la seconda giornata della competizione è quello tra Buducnost e Trento, che scenderanno in campo domani alle ore 20:00. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Come arrivano le due squadre al match

La stagione è appena iniziata dunque è difficile tirare le somme o definire un momento di forma. Ciò che si può fare è far riferimento alle ultime prestazioni giocate: il Buducnost nella Eurocup ha vinto all'esordio contro i London Lions, spazzandoli via con un sonoro 59-86. Il Trento, invece, non è riuscito a ruggire nella prima sfida staionale di Eurocup: anzi, ha subito un pesante 48-79 da parte del JL Bourg. In Italia, però, ci sono stati segnali di ripresa, dato che ha sconfitto Cantù 109-69.