Eurocup, Buducnost-Trento: diretta tv e streaming LIVE del match

Scopri dove seguire la Eurocup ed uno dei match più affascinanti che propone la seconda giornata.
Lorenzo Maria Napolitano
Ritorna il fascino della Eurocup, tra le più importanti manifestazioni sportive europee inerenti la palla a spicchi. Uno dei match più affascinanti che ci propone la seconda giornata della competizione è quello tra Buducnost e Trento, che scenderanno in campo domani alle ore 20:00. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Buducnost-Trento, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Come arrivano le due squadre al match

La stagione è appena iniziata dunque è difficile tirare le somme o definire un momento di forma. Ciò che si può fare è far riferimento alle ultime prestazioni giocate: il Buducnost nella Eurocup ha vinto all'esordio contro i London Lions, spazzandoli via con un sonoro 59-86. Il Trento, invece, non è riuscito a ruggire nella prima sfida staionale di Eurocup: anzi, ha subito un pesante 48-79 da parte del JL Bourg. In Italia, però, ci sono stati segnali di ripresa, dato che ha sconfitto Cantù 109-69.

 

I possibili quintetti delle due squadre

Trento: Aldridge, Jogela, Mawugbe, Steward, Jones.

Buducnost: Boutellie, Morgan, Boutsiele, Sulaimon, Kovliar.

