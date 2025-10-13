Eurocup, Cedevita-Aris: diretta tv e streaming LIVE del match

Due formazioni imbattute, due stili di gioco diversi, ma un unico obiettivo: confermarsi tra le protagoniste della competizione.

Stefano Sorce 13 ottobre - 19:51

La serata di martedì 14 ottobre 2025, alle ore 18:30, promette grande spettacolo sul parquet europeo. Nella cornice dell'EuroCup, la Cedevita Olimpija ospiterà i greci dell'Aris Thessaloniki in una partita che potrebbe dire molto sulle ambizioni stagionali di entrambe le squadre.

Il momento delle due squadre — La squadra slovena ha iniziato la stagione nel migliore dei modi. In due partite disputate in EuroCup, la Cedevita Olimpija ha centrato due vittorie su due, mostrando una notevole coesione di gruppo e un gioco offensivo sempre più fluido. A livello difensivo, la squadra di Lubiana si è dimostrata molto solida, concedendo pochi tiri facili e mantenendo un ritmo costante per tutti i 40 minuti. In casa, la Cedevita segna mediamente 76 punti a partita, concedendone appena 69, dati che evidenziano l’importanza del fattore campo.

Anche l’Aris Thessaloniki arriva a questo appuntamento a punteggio pieno, con due vittorie su due e un basket spettacolare che unisce ritmo e aggressività. La squadra greca ha dimostrato una grande capacità di gestione offensiva, con una media di 91.5 punti segnati a partita, uno dei migliori attacchi della competizione. In trasferta, l’Aris mantiene un livello competitivo alto, con una media di 85 punti segnati e 81 subiti. Il tecnico greco punta su un gruppo esperto, capace di adattarsi ai diversi ritmi di gioco e di alzare l’intensità nei momenti chiave.

I probabili quintetti base di Cedevita-Aris — Cedevita: Blazic, Skara, Houindo, Stewart, Nikolic. Coach: Mitrovic

Aris: Harrell, Forbes, Enoch, Jones, Bochoridis. Coach: Karaicic.