Eurocup, London-Trento: diretta tv e streaming LIVE del match

Gli ospiti partono con i favori del pronostico e statisticamente sono superiori agli inglesi, soprattutto in trasferta

Stefano Sorce 15 ottobre - 15:39

Il palazzetto di Londra si accende giovedì 16 ottobre alle 20:30, con il rimbalzo della palla che segna l’inizio di un duello atteso: i London Lions affrontano Dolomiti Energia Trento per l'Eurocup. Le luci sul parquet illuminano giocatori pronti a sfidare i propri limiti, ogni passaggio e ogni tiro diventano decisivi. Da un lato, i Lions cercano la loro prima vittoria stagionale, affamati di riscatto davanti ai propri tifosi. Con Bet365 puoi seguire London-Trento GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Dove vedere London-Trento in diretta TV e in streaming LIVE — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la grande sfida di Londra comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente London-Trento in diretta live.

Il momento delle due squadre — I Lions hanno avuto un avvio difficile in questa stagione, con nessuna vittoria in due partite. La squadra londinese fatica sia in attacco, con medie di punti basse, sia in difesa, concedendo cifre elevate agli avversari. In casa, la squadra proverà a sfruttare il fattore campo per cercare il primo successo stagionale, puntando su ritmo e aggressività offensiva.

Trento arriva all’appuntamento con un bilancio positivo in stagione e un ottimo rendimento offensivo fuori casa. La squadra italiana tende a segnare cifre elevate, ma deve prestare attenzione alla difesa, che ha mostrato qualche fragilità concedendo quasi 100 punti a partita in trasferta. L’obiettivo è consolidare il successo e mantenere il vantaggio psicologico sugli avversari inglesi.

I probabili quintetti base di London-Trento — London: Adamu, McGusty, Rai, Scott, Williams. Coach: Sabonis.

Trento: Aldridge, Jogela, Mawugbe, Steward, Jones. Coach: Cancellieri.