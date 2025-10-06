Eurocup, Neptunas-Cluj Napoca: diretta tv e streaming LIVE del match

Neptunas e Cluj Napoca devono rialzare la testa dopo la sconfitta alla prima giornata di Eurocup. Scopri dove vedere il match.

Lorenzo Maria Napolitano 6 ottobre - 16:34

Domani scende in campo il grande basket. Nella Eurocup si affronteranno, tra le altre, Neptunas e Cluj Napoca alle 18:00, due squadre che alla prima partita non sono riuscite a strappare una vittoria e sono desiderose di riprendersi. Contano, quindi, zero punti; ma la strada è lunga e tutto può succedere in questa entusiasmante competizione. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.

Neptunas-Cluj Napoca, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell'incontro. Un'occasione unica per gustarti la grande sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.

Come arrivano al match le due squadre — Come abbiamo scritto nei paragrafi precedenti la Eurocup è iniziata da poco, appena una giornata. Entrambe le squadre hanno perso. Il Cluj Napoca ha perso 90-98 contro il Bahcesehir bastektaball, mentre il Neptunas ha subito 95 punti contro il Slask Wroclaw, mettendone a segno soltanto 85. Risultati simili, buona produzione offensiva ma troppi canestri subiti: questa sfida la vincerà la squadra che riuscirà a combinare ad un ottimo attacco una solida fase difensiva.

I possibili quintetti di Neptunas-Cluj Napoca — Neptunas: Tarolis, Tucker, Karnik, Velicka, Girdziunas.

Cluj Napoca: Altit, Creek, Guzman, Richard, Russell.