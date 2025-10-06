Eurocup, Neptunas-Cluj Napoca: diretta tv e streaming LIVE del match

Domani scende in campo il grande basket. Nella Eurocup si affronteranno, tra le altre, Neptunas e Cluj Napoca alle 18:00, due squadre che alla prima partita non sono riuscite a strappare una vittoria e sono desiderose di riprendersi. Contano, quindi, zero punti; ma la strada è lunga e tutto può succedere in questa entusiasmante competizione. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo.
Neptunas-Cluj Napoca, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis—
La diretta è gratuita per tutti gli utenti registrati: basta aprire un nuovo conto tramite il link dedicato, effettuare un deposito minimo di 5 euro e avrai subito accesso non solo a tutti i match previsti dal ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un ricco pacchetto di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, perfetto per analizzare ogni dettaglio dell'incontro. Un'occasione unica per gustarti la grande sfida direttamente dal tuo dispositivo, ovunque tu sia.
Come arrivano al match le due squadre—
Come abbiamo scritto nei paragrafi precedenti la Eurocup è iniziata da poco, appena una giornata. Entrambe le squadre hanno perso. Il Cluj Napoca ha perso 90-98 contro il Bahcesehir bastektaball, mentre il Neptunas ha subito 95 punti contro il Slask Wroclaw, mettendone a segno soltanto 85. Risultati simili, buona produzione offensiva ma troppi canestri subiti: questa sfida la vincerà la squadra che riuscirà a combinare ad un ottimo attacco una solida fase difensiva.
I possibili quintetti di Neptunas-Cluj Napoca—
Neptunas: Tarolis, Tucker, Karnik, Velicka, Girdziunas.
Cluj Napoca: Altit, Creek, Guzman, Richard, Russell.
