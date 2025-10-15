Eurocup, Slask-Cluj: diretta TV e streaming LIVE del match

I rumeni cercano il colpo grosso in trasferta

Michele Massa 15 ottobre 2025 (modifica il 15 ottobre 2025 | 10:43)

Il momento delle due squadre — Finora WKS Slask II Wroclaw e Universitatea Cluj-Napoca non si sono mai affrontate, e questo rende difficile formulare previsioni precise sull’esito della sfida. L’assenza di precedenti diretti complica l’analisi, ma osservando le prestazioni delle due squadre in questa stagione si possono trarre alcune indicazioni utili.

Il WKS Slask II Wroclaw potrà contare sul vantaggio di giocare sul proprio parquet, un fattore che potrebbe offrire un piccolo margine a favore della formazione polacca. In questa stagione la squadra ha disputato due partite, ottenendo una vittoria e una sconfitta, per un tasso di successo del 50%. Il WKS Slask II segna in media 78,5 punti a partita, mentre ne subisce 79,5, per un totale medio di 158 punti complessivi per gara.

Anche l’Universitatea Cluj-Napoca presenta un bilancio identico: una vittoria e una sconfitta nelle prime due partite stagionali, con un tasso di successo del 50%. Tuttavia, la squadra rumena si distingue per un ritmo offensivo più alto, segnando in media 98,5 punti e concedendone 100 agli avversari, per un totale medio di 198,5 punti a partita.

In sintesi, si preannuncia un confronto equilibrato tra due squadre che finora hanno avuto un percorso simile ma con stili di gioco differenti: il WKS Slask II Wroclaw punta su una maggiore solidità difensiva, mentre l’Universitatea Cluj-Napoca fa affidamento su un attacco prolifico e su un ritmo di gioco decisamente più alto.