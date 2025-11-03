Trento-Lietkabelis, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

Segui la partita in streaming e diretta TV gratis su Bet365: scopri come guardare il match, i probabili quintetti e tutto quello che c’è da sapere sulla sfida di Eurocup

Lorenzo Maria Napolitano 3 novembre 2025 (modifica il 3 novembre 2025 | 20:02)

Domani alle 20:00 scendono in campo Trento e Lietkabelis per la giornata di Eurocup. Le due squadre hanno iniziato a rilento il loro percorso europeo e questa sfida sarà decisiva per misurare le ambizioni delle due squadre, che rischiano di restare fuori dai playoff se continuano ad ottenere i risultati che hanno strappato fino ad oggi. Guarda la partita in streaming gratis su Bet 365. Per scoprire come continua a leggere l'articolo.

Tutti gli utenti registrati possono assistere gratuitamente alla diretta tramite Bet365.

Un’occasione perfetta per godersi Trento-Lietkabelis ovunque ci si trovi e direttamente dal proprio dispositivo. Attivando il conto Bet365 sarà quindi possibile vedere in streaming gratuito il match e vivere tutta l’emozione del grande basket europeo in tempo reale.

Come arrivano al match le due squadre — I lituani del Lietkabelis sono ultimi nel girone B ed hanno vinto una sola partita, all'esordio, contro il Besiktas. Da quel momento ha collezionato soltanto sconfitte e si presenta alla sfida contro Trento come sfavorita, nonostante la squadra italiana non vanti un record molto più convincente. Infatti, Trento su cinque sfide ne ha vinte due e ne ha perse tre, ma si presenta forte della sfida vinta contro il Panionios.

I probabili quintetti di Trento-Lietkabelis — Visto che entrambe le squadre non hanno iniziato nel migliore dei modi il percorso europeo, i due coach potrebbero apportare delle modifiche ai quintetti di partenza. Infatti, in questi casi, spesso succede che si mischino le carte per cercare dei jolly, anche dalla panchina. Cercando, in questo modo, di invertire il trend stagionale, che rischia di compromettere gli obiettivi prefissati.

Trento: Aldridge, Jogela, Mawugbe, Steward, Jones.

Lietkablis: Mutic, Danusevicius, Rubit, Morris, Bickauskis.

Non perdere Trento-Lietkabelis, tra le sfide più avvincenti della serata di Eurocup.