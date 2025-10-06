derbyderbyderby streaming Eurocup, Ulm-Panionios: diretta tv e streaming LIVE del match

Lo streaming live

Scopri dove poter seguire l'attesissima sfida di Eurocup.
Lorenzo Maria Napolitano
Lorenzo Maria Napolitano

Torna il fascino della Eurocup, tra le più importanti competizioni di basket in Europa. La manifestazione è iniziata soltanto da una giornata ed è difficile dare già verdetti, ma già dai primi match sono state regalate emozioni e tanto divertimento. Una delle partite più affascinanti del secondo turno è quella tra Ulm e Panionios, entrambe reduci da una vittoria. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo

Ulm-Panionios, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis

La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre

Come scritto nei paragrafi precedenti la competizione è iniziata da troppo poco per poter delineare un preciso stato di forma. Ciò che possiamo fare è analizzare sulla base dell'unica giornata al momento disputata. L'Ulm ha battuto Turk Telekom in un tiratissimo 93-96, in cui sono state spese molte energie per tenere il vantaggio fino e all'ultimo secondo. Anche il Panionios ha vinto di tre punti contro il Chemnitz, ma ha perso l'ultimo confronto in Grecia contro il Peristeri.

 

Visualizza questo post su Instagram

 

Un post condiviso da 🏀 Panionios Basketball 🏀 (@panioniosgssbc)

I possibili quintetti di Ulm e Panionios

Ulm: Jensen, Ludlum, Osborne, Schoormann, Smith.

Panionios: Hands, Watson, Kreuser, Starks, Lountzis.

