Eurocup, Ulm-Panionios: diretta tv e streaming LIVE del match

Scopri dove poter seguire l'attesissima sfida di Eurocup.

Lorenzo Maria Napolitano 6 ottobre - 17:23

Torna il fascino della Eurocup, tra le più importanti competizioni di basket in Europa. La manifestazione è iniziata soltanto da una giornata ed è difficile dare già verdetti, ma già dai primi match sono state regalate emozioni e tanto divertimento. Una delle partite più affascinanti del secondo turno è quella tra Ulm e Panionios, entrambe reduci da una vittoria. La partita potrà essere seguita GRATUITAMENTE IN STREAMING LIVE SU BET365 in modo semplice e immediato. Per scoprire come fare continua a leggere l’articolo

Ulm-Panionios, streaming live e diretta tv: dove vedere la partita gratis — La diretta è disponibile gratuitamente per tutti gli utenti registrati: l’apertura di un nuovo conto tramite il link dedicato, con un deposito minimo di 5 euro, consente di accedere non solo a tutti i match inclusi nel ricco palinsesto di Bet365, ma anche a un pacchetto completo di statistiche in tempo reale su squadre e giocatori, ideale per approfondire ogni aspetto dell’incontro. Si tratta di un’opportunità per seguire la sfida comodamente dal proprio dispositivo, ovunque ci si trovi. Con l’attivazione del conto Bet365 è quindi possibile guardare gratuitamente in diretta live.

Il momento di forma delle due squadre — Come scritto nei paragrafi precedenti la competizione è iniziata da troppo poco per poter delineare un preciso stato di forma. Ciò che possiamo fare è analizzare sulla base dell'unica giornata al momento disputata. L'Ulm ha battuto Turk Telekom in un tiratissimo 93-96, in cui sono state spese molte energie per tenere il vantaggio fino e all'ultimo secondo. Anche il Panionios ha vinto di tre punti contro il Chemnitz, ma ha perso l'ultimo confronto in Grecia contro il Peristeri.

Visualizza questo post su Instagram

I possibili quintetti di Ulm e Panionios — Ulm: Jensen, Ludlum, Osborne, Schoormann, Smith.

Panionios: Hands, Watson, Kreuser, Starks, Lountzis.