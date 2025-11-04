Eurocup, Venezia-Hamburg: dove vederla in streaming gratis e diretta TV

Scopri come seguire la gara Venezia-Hamburg in streaming gratis: su Bet365 la diretta tv live è accessibile in pochi passi

Michele Massa 4 novembre 2025 (modifica il 5 novembre 2025 | 15:40)

Il momento delle due squadre — Umana Venezia e Hamburg Towers si affronteranno il 5 novembre alle 20:00 in Eurocup, in una partita che sarà anche una sfida tattica contro la difesa a zona. Per superare questo tipo di organizzazione difensiva servono ritmo, letture veloci e una buona circolazione di palla: penetrazioni per attirare la difesa, utilizzo del post alto per creare linee di passaggio e movimenti senza palla per rompere l’equilibrio della zona.

Venezia arriva a questo confronto forte dei precedenti: quattro vittorie su quattro contro Amburgo, con l’ultimo successo ottenuto l’8 gennaio 2025 per 90-77 in trasferta. Segna di più, subisce meno e ha dimostrato maggiore solidità nei momenti chiave. Hamburg però non è una squadra da sottovalutare: se riuscirà a controllare il ritmo e a colpire con lucidità, potrà mettere in difficoltà i padroni di casa.

Sarà una partita di dettagli, di scelte tattiche e di capacità di leggere la difesa avversaria. Chi saprà attaccare la zona con più ordine e pazienza avrà la chiave per vincere.

